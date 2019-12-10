Отдых в Европе: куда поехать на католическое Рождество

В Хельсинках, Финляндия, с 1 декабря в центре столицы Финляндии открывается рождественский рынок с собственной сауной

25 декабря празднуют католическое Рождество. В это время в Европе разворачиваются фестивали, ярмарки еды и сувениров. Среди самых популярных городов для отдыха - Хельсинки, Вроцлав, Таллин, Дюссельдорф.

Хельсинки

С 1 декабря в центре столицы Финляндии работает рождественский рынок с собственной сауной. Вокруг Сенатской площади, можно приобрести стильные сувениры: традиционные украшения из соломы, свечи из сосновых и березовых смол, резные деревянные кружки, ювелирные украшения. На рынке "Олд Маркет Холл" можно купить лапландские деликатесы, сезонные ягоды и джемы, пишет style.nv.ua.

Дюссельдорф

Наиболее туристическая ярмарка в этом немецком городе - на набережной Рейна, у старой Ратуши. Здесь можно попробовать традиционные немецкие закуски и сладости - печеные каштаны, тушеную капусту, жареные на огне колбаски, купить новогодние украшения и сувениры на память. Можно покататься на колесе обозрения и погулять по набережной, рядом с которой Музей кино, Рейнская башня, Медиагавань со зданиями причудливых форм.

Таллин

Рождественская ярмарка в эстонском Таллине стартует в конце ноября и длится до первых дней нового года. На Ратушной площади устанавливают многочисленные лотки, новогоднюю елку и сцену для различных мероприятий. Продают кровяные колбаски с квашеной капустой, рождественского гуся, копченого лосося.

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Кольмар

Французский Кольмар имеет маленькие домики, узкие улочки, каналы. В декабре в старом городе начинает работу популярный рождественский базар с деревянной каруселью, анимированной сцены Рождества, фирменными эльзасскими блюдами, такими как свежеиспеченные крендели с солью и пряные булочки с фруктами и орехами.

Вроцлав

Польский Вроцлав зимой украшен огнями, огромными рождественскими елками, освещенными фонтанами. Здесь работает большая ярмарка, на которой можно купить подарки, выпить глинтвейн и съесть традиционный овечий сыр на гриле с клюквенным соусом. Со смотровой площадки в соборе Святого Иоанна Крестителя можно понаблюдать за рождественской суетой. На Национальном музыкальном форуме в эти дни проходит программа концертов рождественских колядок и праздничной музыки.

В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем в Украине. Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы.