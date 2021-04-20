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вторник, 20 апреля 2021 17:49

На Полтавщине строят уникальный подземный паркинг для скорой помощи

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В Полтаве завершают строительство подземного гаража для скорой помощи областной службы "103". На крыше паркинга будет мини-парк для пациентов нового областного кардиоцентра, сообщает председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

  В Полтаве завершают строительство подземного гаража для карет скорой помощи
В Полтаве завершают строительство подземного гаража для карет скорой помощи

Ранее на месте строительства был расположенный старый гараж, который мог вмещать лишь до 30 автомобилей. Новый подземный паркинг будет вдвое большей: его площадь будет составлять 2400 квадратных метров, на которых смогут разместиться уже 50 "скорых".

"Это очень удобно, ведь территория у кардиоцентра, который мы недавно достроили и запустили, и областного центра экстренной медицинской помощи не будет загроможденная еще одним зданием. Зато полтавчане, пациенты кардиоцентра будут видеть облагороженную территорию. Это будет зона отдыха со скамейками, декоративными кустами и деревьями", – отмечает глава облгосадминистрации Синегубов.

Он добавляет, что и само здание имеет уникальную конструкцию. Во время строительства были применены бентонитовые маты – при попадании влаги на них они разбухают и задерживают воду, не пропуская ее в здание. Такой вид гидроизоляции заменяет один метр глиняного замка. Строители использовали и специальный бетон водонепроницаемостью W6, который тоже не пропускает влагу. Толщина стен достигает полметра, а чтобы сделать котлован под новый паркинг выкопали 14 тысяч кубометров земли.

  В Полтаве завершают строительство подземного гаража для карет скорой помощи
В Полтаве завершают строительство подземного гаража для карет скорой помощи

Проект строится в рамках программы "Большая стройка" и финансируется за счет ГФРР и областного бюджета. Объект планируют сдать в ближайшее время. На его завершение, говорит председатель ОГА, недавно из областного бюджета выделили 7 млн грн.

Синегубов добавляет, что в подземном паркинге будут расположены новые кареты скорой помощи, которые в прошлом году закупили для области. Всего Полтавщина получила 165 автомобилей, значительная часть которых уже работает в районах.

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