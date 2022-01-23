На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника

В Черновицкой области неподалеку от украинско-румынской границы нашли тело 19-летнего пограничника.
У украинского военнослужащего огнестрельное ранение, сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии "Суспільному".
Парня нашли вечером 21 января без признаков жизни. На место происшествия вызвали скорую и полицию.
"Также вызвали офицеров пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования", — сообщил спикер отряда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В горах задержан украинец, который хотел нелегально попасть в Польшу
На той же границе в ночь с 22 на 23 января еще один украинский пограничник был ранен, передает "Униан".
"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", — сказал Бровко.
Пока парень в тяжелом состоянии, но находится в сознании.
Пограничника, который перевернулся на катере и скрылся во время патрулирования в Одесской области, нашли мертвым.
Комментарии