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воскресенье, 23 января 2022 19:55

На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника

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На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника
Парня нашли с огнестрельным ранением. Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области неподалеку от украинско-румынской границы нашли тело 19-летнего пограничника.

У украинского военнослужащего огнестрельное ранение, сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии "Суспільному".

Парня нашли вечером 21 января без признаков жизни. На место происшествия вызвали скорую и полицию.

"Также вызвали офицеров пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования", — сообщил спикер отряда.

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На той же границе в ночь с 22 на 23 января еще один украинский пограничник был ранен, передает "Униан".

"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена ​​первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", — сказал Бровко.

Пока парень в тяжелом состоянии, но находится в сознании.

Пограничника, который перевернулся на катере и скрылся во время патрулирования в Одесской области, нашли мертвым.

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