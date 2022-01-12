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среда, 12 января 2022 17:23

Украинские пограничники остановили "радиоактивного" россиянина

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Украинские пограничники остановили &quot;радиоактивного&quot; россиянина
Радиоактивные часы. Фото: Госпродпотребслужба

Вечером 11 января в международном аэропорту "Борисполь" у россиянина обнаружили радиоактивные часы.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Мужчина направлялся на рейс в Стамбул. Однако на ручную кладь иностранца сработал стационарный комплекс "Янтарь". С его помощью можно отследить наличие радиоактивных материалов и предметов.

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"Пограничники дополнительно проверили гражданина. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. Причем доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз", - говорится в сообщении.

Авиационные часы изъяли сотрудники таможни.

В ноябре этого года московскую Тик-Ток-блогера не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Нарушительницей украинского законодательства оказались 22-летняя Алена Вотинцева.

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