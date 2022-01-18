На границе Украины устанавливают вертолетные площадки

На границе Украины с Беларусью работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы оперативно перебрасывать резервы в случае вторжения.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы из-за спровоцированного миграционного кризиса в Беларуси. На это Кабмин выделил 21 млн грн.

Фото: dpsu.gov.ua

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около 30 инженерных групп пограничников. Они устанавливают заграждения из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, делают переносные заграждения. Также работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативное перебрасывание резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Для обустройства границы Украины было привлечено около 4630 бухт спирально линейных заграждений. Значительную их часть предоставили органы местной власти Волынской области. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

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"Для этого в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области развернули собственное производство, которое позволяет производить проволочные заграждения, егозу, сетку рабицу. На этих мощностях уже постоянно работает три линии производства", - добавили в ГПСУ.

Пограничники способны самостоятельно производить ежесуточно заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до 3 км, подчеркнули в ведомстве.

Также закупили около 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности - электронному наблюдению - протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м. ЕС обвиняет самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов Беларуси, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения.