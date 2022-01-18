 
Ексклюзивы
1/5
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 297
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
Просмотров: 189
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1629
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2853
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 333
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1548
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4716
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 621
Фото
Все фото
8
3
5
9
8
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
В Хмельницком льдом &quot;написали&quot; &quot;Слава Украине&quot;
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1386
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4923
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 621
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 17:18

На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
8

  Комментировать

На границе Украины с Беларусью работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы оперативно перебрасывать резервы в случае вторжения.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы из-за спровоцированного миграционного кризиса в Беларуси. На это Кабмин выделил 21 млн грн.

Фото: dpsu.gov.ua

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около 30 инженерных групп пограничников. Они устанавливают заграждения из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, делают переносные заграждения. Также работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативное перебрасывание резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Для обустройства границы Украины было привлечено около 4630 бухт спирально линейных заграждений. Значительную их часть предоставили органы местной власти Волынской области. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мигранты забросали камнями польских пограничников

"Для этого в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области развернули собственное производство, которое позволяет производить проволочные заграждения, егозу, сетку рабицу. На этих мощностях уже постоянно работает три линии производства", - добавили в ГПСУ.

Пограничники способны самостоятельно производить ежесуточно заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до 3 км, подчеркнули в ведомстве.

Также закупили около 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности - электронному наблюдению - протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

ЕС обвиняет самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов Беларуси, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На границе Украины устанавливают вертолетные площадки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 19521
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 16848
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 10935
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста 1 Просмотров: 7921
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 7749
Общество
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
 Просмотров: 468
Уровень доверия к социологам в Украине упал: эксперт объяснил, почему
Уровень доверия к социологам в Украине упал: эксперт объяснил, почему Просмотров: 198
Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности
Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности Просмотров: 1215
Украина может получить афганские вертолеты
Украина может получить афганские вертолеты Просмотров: 711
В Украину идут крещенские морозы: обновленный прогноз
В Украину идут крещенские морозы: обновленный прогноз Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 58235
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть