ДБР и пограничники ответили на упреки Порошенко

Петр Порошенко заявил, что по требованию ДБР пограничники тянули время и не отдавали ему паспорт. Фото: Reuters

В ходе пересечения государственной границы пятым президентом Петром Порошенко пограничники четко соблюдали нормы законодательства.

Об этом заявили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнения в установленном порядке поручений правоохранительных органов. Во время мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов...

Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, продолжающиеся необходимое количество времени.

В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в приграничном отношении на въезд в Украину", - заявили в ГНСУ.

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Также пограничники фиксировали "манипуляции от отдельных лиц", которые якобы пытались не пропустить Порошенко в Украину. И подчеркнули, что каждый гражданин Украины вправе вернуться в страну.

В ДБР заявили, что в аэропорту следователи выполнили все требования КПК по вручению Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения и повестки о вызове в Печерский райсуд.

"Однако окружение пятого Президента Украины искусственно создавало предпосылки для того, чтобы помешать следователям ДБР выполнить их законные действия", - считают в ДБР.

Утром 17 января пятый президент Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. В аэропорту "Киев" его встретили сотни человек. На 11:00 Порошенко ждут в Печерском районном суде, где ему должны избрать меру пресечения. Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. По данным следствия, в течение 2014-2015 годов получили от Украины более 200 млн грн. В схеме также участвовали народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.