В Польше задержан украинец за перевозку нелегалов

Муж перевозил четырех граждан Ирака. Фото: twitter/Straż Graniczna

13 января польские пограничники задержали украинца за перевозку иностранцев.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

"13 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 человек", - говорится в сообщении.

На отрезке границы в Наревке и Михалово группа иностранцев подошла к линии границы. Перейти границу им не удалось. В нескольких местах люди повредили колючую проволоку.

Полиция Подляского воеводства ночью задержала в районе населённого пункта Новый Двур гражданина Украины. Он в автомобиле Toyota перевозил четырех граждан Ирака.

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Граждане Ирака незаконно пересекли границу. Водитель задержан.

В ночь на 9 января польские пограничники на границе с Беларусью задержали 33 человека, пытавшихся прорваться в Польшу. При попытке прорыва иностранцы бросали в польских пограничников камни и шумовые петарды.