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воскресенье, 08 декабря 2019 04:11

Мужчина, который убил всю свою семью, прошел психиатрическую экспертизу

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Винничанин Анатолий Малец, который убил свою семью, прошел психиатрическую экспертизу и признан вменяемым.

Автор: puer
  Анатолия Малеца, который убил всю свою семью, признали вменяемым
Анатолия Малеца, который убил всю свою семью, признали вменяемым

Поэтому он полностью осознавал, что делает страшное преступление, пишет 33 канал.

Но даже без экспертизы можно сделать вывод, что это так. Во время заседаний он ведет себя вполне адекватно. Перед родными убитых даже прощения ни попросил.

Он только беспокоится, чтобы имущество не разворовали из квартиры матери. На каждом заседании заботится о нем и квартире. Возможно, Анатолий Малец надеется на суд присяжных.

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Но нормальный человек в этой ситуации ему поможет? Приговора по этому делу придется ждать не один месяц, потому что впереди - исследование доказательств, дебаты... Любовницу подозреваемого Лину уже заслушали.

31 декабря прошлого года в Виннице мужчина вызвал полицию, сообщив, что нашел своих родных убитыми. Чуть больше суток понадобилось винницким полицейским, чтобы собрать достаточно доказательств и объявить о подозрении мужчине, который сам убил близких людей молотком.

Над раскрытием этого преступления работали около ста полицейских. Следствием отрабатывались все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья. Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства - человек мог расправиться с бывшей женой через длительный конфликт.

За год до того супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были нормальные отношения.

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