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пятница, 27 ноября 2020 14:34

Мусорный кризис во Львове: когда в городе построят перерабатывающий завод

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Мусорный кризис во Львове: когда в городе построят перерабатывающий завод
Строительство такого завода возможно только за счет гранта ЕС на €10 млн. Фото: pixabay.com

Во Львове за 2 года планируют завершить строительство мусороперерабатывающего завода.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет "Бабель".

"Мы начали строить завод во Львове. Сегодня завершены подготовительные работы, подведены все коммуникации и сети, есть решение Европейского банка в отношении компании, которая будет строить второй этап, есть станция компостирования", - сказал он.

Строительство такого завода возможно только за счет гранта ЕС на €10 млн, а также €25 млн льготного кредита на 10 лет.

"Если бы не эти средства, мы не смогли бы его построить. До 2016 года тонна утилизации отходов на полигоне стоила $2-3, а тонна утилизации на заводе по переработке в Европе - от $40 до $150. То есть, любой построенный сегодня такой завод - планово убыточный объект. В Европе их дотируют за счет грантов и средств ЕС", - отметил Садовый.

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30 мая 2016 года на Грибовицком полигоне в селе Збиранка на Львовщине обвалилась глыба мусора объемом около 100 тыс. куб. м и похоронила под собой трех спасателей и эколога. Тело последнего не нашли до сих пор. Мужчины работали на ликвидации пожара, случившегося на свалке 29 мая, в 5:07. А на следующий день утром, когда произошел обвал, объявили о ликвидации возгорания.

Мусор из Львова приходилось вывозить в другие регионы - Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Днепропетровскую области. Делали это незаконно - без согласования с местными властями. Договориться удалось с властью Днепра, Николаева, Чернигова. После того протестов местных жителей мусора в Николаев ввозить запретили. В Днепр с 13 сентября отходы из Львова вывозили незаконно - закончился контракт, но его не продлили. В общем вывезли около 8,8 тыс. тонн.

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