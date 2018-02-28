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среда, 28 февраля 2018 18:29

Младенец умер во сне: врачи не знают причину

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Младенец умер во сне: врачи не знают причину
Младенец умер во сне. Фото: transkarpatia.net

В Черкасской области здоровый полугодовалый ребенок умер во сне. Причиной гибели младенца врачи называют синдром внезапной смерти, которому не находят объяснения.

Мать 26-летняя Татьяна Видрик покормила младенца около 3:00, а на утро девочка уже не дышала, сообщают nnovosti.info.

"Раздетая ко мне прибежала. Руки и ноги трясутся, не может слова сказать. Спрашиваю ее что такое, а она и говорит, что ребенок умер", - рассказала соседка Галина Галка.

По словам местного фельдшера, девочку она осматривала каждого месяца, и та была абсолютно здоровой. Никаких следов насилия на теле ребенка не нашли.

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Правоохранители открыли уголовное производство, чтобы выяснить причину смерти. Они предполагают, что женщина могла случайно задушить дочь, ведь в тот вечер употребляла алкоголь.

Супруги Игорь и Кристина Римик из Ивано-Франковской области обвиняют врачей местной больницы в том, что во время родов они убили их первенца. Женщина рассказывает, во время родов что-то пошло не так, ребенок не появлялся на свет. Врачи падали на живот роженицы, затем перевязали его простыней и тянули с обеих сторон как канат.

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