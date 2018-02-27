От кори умер новорожденный младенец

В Одесской области умер новорожденный ребенок, который прожил всего несколько часов после рождения. Мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Фото - "Укринформ"

В Украине за прошедшую неделю корью заболело 783 человека. В Одесской области умер новорожденный ребенок. Об этом на брифинге сказал генеральный директор государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Владимир Курпита.

"За 8 неделю 2018 корью заболели 783 человека, из которых 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе, и мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, но о стабилизации процесса ", - отметил он.

С начала года от осложнений кори умерли уже 7 человек - 5 детей и 2 взрослых. 5 больных умерли в Одесской области, 1 ребенок - в Ивано-Франковской области, 1 человек в Закарпатской области.

"Зарегистрирован седьмой случай смерти в этом году - умер новорожденный ребенок в Одесской области, который прожил всего несколько часов после рождения. Мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Сейчас мы выясняем все причины смерти новорожденного ребенка", - сказал Курпита.

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В целом, по данным Минздрава, в течение 8 недель с начала года корью заболели 5839 человек, из которых 1981 взрослый и 3858 детей. В медучреждения госпитализированы 3945 больных. Больше всего больных корью зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 1204, Закарпатской - 980, Одесской - 965, Черновицкой - 594 и Львовской областях - 411 случаев.

Меньше всего корью болеют в Черниговской и Харьковской областях - по 3 случая, Сумской и Луганской - по 4 случая, Черкасской и Херсонской областях - по 14 случаев заболевания корью.

На Черниговщине единственный в области больной корью сбежал из больницы. Беглец подвергает опасности не только себя, но и тех, с кем он будет контактировать.