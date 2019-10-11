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пятница, 11 октября 2019 15:02

Между мусором и хатами - куда ведет дорога от Ротонды. Фото
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Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Фото: Ярослава Фонина
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни

Подняться к Белой Беседке, что в Полтаве, можно не только минуя Соборную площадь. С противоположной стороны к самой Ротонде ведет лестница и крутой спуск, закрытый от посторонних глаз деревьями. То - переулок Мазуровского.

"Понятия не имею, кто такой Мазуровский. Знаю, художник такой - баталист. Но сам он поляк, поэтому вряд в честь него называли бы переулок в Полтаве", - прокомментировала Галина Сивер. Женщину встретила как раз в переулке - рассказала, что ходит этой дорогой каждый день. Ей очень удобно с Подола подниматься в центр.

Сам переулок узкий, около 500 метров длиной. С обеих сторон раскидистые деревья. Между их ветками иногда просматриваются старые деревянные заборы, однако же домов почти не видно.

Начинается переулок с лестницы. Они заасфальтированы, однако покрытие, видно, что старое. Местами асфальт потрескавшийся, много ям. В таком же состоянии и бордюр. С обеих сторон лестницы участки, летом покрытые травой. Однако сейчас много неубранных пожелтевших листьев, среди которых видны бутылки из-под пива.

Где-то за деревьями залаяла собака и стало слышно мужской голос.

Автор: Ярослава Фонина
  Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни

"Фу! Фу, я тебе сказал! Вот чертова собака!" - открылась ворота одного из дворов, которых раньше через высокие кусты и деревья не замечала. На улице показался полуодетый мужчина с голым торсом. В руках держал корыто, наполненное грязной водой. Размахнулся и выплеснул содержимое почти мне под ноги. На мгновение встретились с ним взглядом, человек смутился и быстро вернулся во двор. Все время за ним бегал маленькая черная собака.

Напротив двора этого мужчины - отдельная узкая дорожка, которая ведет дома грязно-коричневого цвета. Если бы не выстиранное простыню, висевшее рядом с входной дверью, и несколько свитеров рядом - дом можно было принять за заброшенный.

Домой не подошла, а спустилась дальше. Ступени уже прошла, началась заасфальтирована дорожка. Та ведет сразу к улице Небесной Сотни на отрезок, известный среди полтавчан как "брусчатка".

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"Я тебе говорила! Вечером мы идем!", - долетели до меня обрывки разговора мужчины и женщины, которые спускались по переулку в нескольких метрах впереди. Одетые оба в джинсы и спортивные куртки. Женщина в руке сжимала сигарету, человек - бутылку пива.

"Сама напросилась - сам и иди!" - громко ответил мужчина. Он сделал последний глоток из бутылки и выбросил ее прямо за бетонный блок, лежащий под заасфальтированной дорожке. Женщина ударила мужчину по плечу и дальше, пока я могла их видеть, шли молча.

По бетонным блоком бутылку мужчины даже не было видно - местные сделали там стихийную свалку. Видно, что дворники там не убирали - некоторые вещи покрыты плесенью и даже мхом.

Автор: Ярослава Фонина
  Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни
Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни

"Сколько себя помню, всегда так было. А зимой здесь еще и пройти никак будет. Все покрыто льдом. Часто в детстве на заднице здесь съезжали", - рассказал полтавчанин Евгений, которого встретила на выходе из переулка.

В Полтаве по улице Пилипа Орлика разваливается дом, значимый для города.

Журналист Gazeta.ua проверил состояние дома.

Автор: Ярослава Фонина
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