Между мусором и хатами - куда ведет дорога от Ротонды. Фото

Фото: Ярослава Фонина

Подняться к Белой Беседке, что в Полтаве, можно не только минуя Соборную площадь. С противоположной стороны к самой Ротонде ведет лестница и крутой спуск, закрытый от посторонних глаз деревьями. То - переулок Мазуровского.

"Понятия не имею, кто такой Мазуровский. Знаю, художник такой - баталист. Но сам он поляк, поэтому вряд в честь него называли бы переулок в Полтаве", - прокомментировала Галина Сивер. Женщину встретила как раз в переулке - рассказала, что ходит этой дорогой каждый день. Ей очень удобно с Подола подниматься в центр.

Сам переулок узкий, около 500 метров длиной. С обеих сторон раскидистые деревья. Между их ветками иногда просматриваются старые деревянные заборы, однако же домов почти не видно.

Начинается переулок с лестницы. Они заасфальтированы, однако покрытие, видно, что старое. Местами асфальт потрескавшийся, много ям. В таком же состоянии и бордюр. С обеих сторон лестницы участки, летом покрытые травой. Однако сейчас много неубранных пожелтевших листьев, среди которых видны бутылки из-под пива.

Где-то за деревьями залаяла собака и стало слышно мужской голос.

Автор: Ярослава Фонина Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни

"Фу! Фу, я тебе сказал! Вот чертова собака!" - открылась ворота одного из дворов, которых раньше через высокие кусты и деревья не замечала. На улице показался полуодетый мужчина с голым торсом. В руках держал корыто, наполненное грязной водой. Размахнулся и выплеснул содержимое почти мне под ноги. На мгновение встретились с ним взглядом, человек смутился и быстро вернулся во двор. Все время за ним бегал маленькая черная собака.

Напротив двора этого мужчины - отдельная узкая дорожка, которая ведет дома грязно-коричневого цвета. Если бы не выстиранное простыню, висевшее рядом с входной дверью, и несколько свитеров рядом - дом можно было принять за заброшенный.

Домой не подошла, а спустилась дальше. Ступени уже прошла, началась заасфальтирована дорожка. Та ведет сразу к улице Небесной Сотни на отрезок, известный среди полтавчан как "брусчатка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото

"Я тебе говорила! Вечером мы идем!", - долетели до меня обрывки разговора мужчины и женщины, которые спускались по переулку в нескольких метрах впереди. Одетые оба в джинсы и спортивные куртки. Женщина в руке сжимала сигарету, человек - бутылку пива.

"Сама напросилась - сам и иди!" - громко ответил мужчина. Он сделал последний глоток из бутылки и выбросил ее прямо за бетонный блок, лежащий под заасфальтированной дорожке. Женщина ударила мужчину по плечу и дальше, пока я могла их видеть, шли молча.

По бетонным блоком бутылку мужчины даже не было видно - местные сделали там стихийную свалку. Видно, что дворники там не убирали - некоторые вещи покрыты плесенью и даже мхом.

Автор: Ярослава Фонина Переулок Мазуровского направляется от Альтанки до улицы Небесной Сотни

"Сколько себя помню, всегда так было. А зимой здесь еще и пройти никак будет. Все покрыто льдом. Часто в детстве на заднице здесь съезжали", - рассказал полтавчанин Евгений, которого встретила на выходе из переулка.

В Полтаве по улице Пилипа Орлика разваливается дом, значимый для города. Журналист Gazeta.ua проверил состояние дома.