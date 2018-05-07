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понедельник, 07 мая 2018 10:57

Люди заблокировали движение электрички

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Люди заблокировали движение электрички
Люди не смогли сесть в электричку. Фото: varta1.com.ua

В Пустомытах на Львовщине 7 мая пассажиры перекрыли путь.

Люди выступают против того, что не смогли сесть в электричку, - пишет "Варта1".

На этот рейс подали 4 вагона, однако от станции "Дрогобыч" свободных мест в поезде не было вообще.

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Большинство пассажиров не смогли попасть внутрь вагонов. Тогда возмущенные люди перекрыли путь и остановили движение поезда.
Сейчас движение поездов в этом направлении приостановлено.

Во Львове на железнодорожной станции "Скнилов" около 200 разгневанных пассажиров, которым не хватило места, заблокировали 2 поезда.

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Дата
07
мая

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