Львовский электротранспорт будет работать по новым правилам

Изменили правила проезда в электротранспорте. Фото: wz.lviv.ua

С 6 мая во Львове начали действовать новые правила проезда в электротранспорте. Их обнародовали на сайте Львовского городского совета.

Львовяне могут приобрести билет у контролера. Также теперь пассажиры должны немедленно оплачивать проезд, независимо от расстояния поездки, - пишет ТСН.

"Пассажир, войдя в салон подвижного состава, обязан немедленно оплатить проезд (завалидировать проездной документ) с использованием того оборудования оплаты проезда (валидации), которое установлено в этом транспортном средстве. Отсутствие или частичная неисправность определенных средств оплаты проезда (валидации) не является основанием для бесплатного проезда.В случае неисправности всех средств оплаты проезда (валидации) пассажир имеет право на бесплатный проезд в этом транспортном средстве ", - говорится в правилах.

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Купить билеты и абонементы можно в водителя только на остановках транспорта. Также на сайте через Приват24, через терминалы - путем оплаты проезда банковскими картами и в киосках. Билет у водителя будет стоить дороже, чем купленный в киоске или в интернете, и будет новый дизайн. Такие билеты введут позже, а пока у водителя можно оплатить проезд по стандартной цене.

Для оплаты проезда электротранспортом во Львове применяться следующие основные тарифы:

"разовая поездка "- тариф, который применяется только в одном транспортном средстве и позволяет одной поездки до конечного пункта маршрута в одном направлении; тариф разовой поездки соответствует базовому тарифу;

"разовая поездка у водителя" - тариф, который применяется только в одном транспортном средстве и позволяет одной поездки до конечного пункта маршрута в одном направлении; применяется при покупке бумажного билета у водителя транспортного средства; к этому тарифу применяется повышающий корректирующий коэффициент;

"месячный абонемент" - тариф, который дает право на неограниченное количество поездок в транспортных средствах перевозчика в течение 30 суток со дня покупки; к тарифу применяется понижающий корректирующий коэффициент;

"билет у контролера" - тариф, который применяется контроллерами в случае выявления факта бесплатного проезда и включает повышающий корректирующий коэффициент;

"краткосрочный абонемент" - тарифы, которые дают право на неограниченное количество поездок в транспортных средствах перевозчика в течение краткосрочного периода, как правило, от одной до пяти суток;

"льготный тариф" - для пассажиров, которые в соответствии с решением Львовского городского совета имеют право на льготу при использовании городским электрическим транспортом; предполагает наличие у пассажира дополнительно документа, предоставляющего право на льготу.

Пассажирам должны компенсировать стоимость проезда, если транспорт не может продолжить движение из-за поломки более 30 минут.

Также в правилах прописаны правила контроля оплаты проезда пассажирами, который может осуществлять водитель или контроллер. Так, контроллеры во время инспекции должны предъявлять удостоверение, карточку-жетон и квитанции, в которых указаны фамилия и имя контроллера.

"Отсутствие валидированного проездного документа и бесплатный провоз пассажиром детей в возрасте от 7 до 16 лет или неоплаченного багажа влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины: приобретение у контролера билета по штрафному тарифу и уплату штрафа за безбилетный проезд в размере, предусмотренном Кодексом Украины об административных правонарушениях ", - отмечается в правилах.

Изготовленный на Южном машиностроительном заводе трамвай имеет более 70% низкого пола. Он оборудован местами для людей с инвалидностью, кондиционером и сетью Wi-Fi.