Львовэлектротранс покупает "новые" старые трамваи за рубежом

Трамваи из Германии прибыли во Львов. Фото: Львовский городской совет

23 июля в депо ЛКП "Львовэлектротранс" приехали первые три подержанные трамваи. Это первые из 30-ти трамваев, которые купили для Львова в Берлине. Предприятие приобрело их за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках договора с Берлинской муниципально-транспортной компанией.

Еще три трамвая должны приехать 24 июля. Далее ежемесячно до октября доставлять по восемь единиц техники. Для них в депо готовят новые тележки, чтобы переоборудовать с широкой колеи на узкую. Транспорт пока находится в зоне таможенного контроля.

Купленные в Германии трамваи бывшие в употреблении, но после капитального ремонта и с современной электроникой. Это трамваи Tatra, чешского производства, выпуска восьмидесятых годов. Благодаря обновлению, они будут потреблять на 20-30% меньше электричества, как такие же Tatra KT4, но с родным оборудованием.

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"Планируем пустить трамваи на маршруты №2, 3, возможно, 8. Преимуществом является то, что их можно пускать один за другим, сцепив их", - говорит директор ЛКП "Львовэлектротранс" Олег Береза.

Один трамвай стоит 18 тыс. Евро. С растаможкой, доставкой, переоборудованием на новые тележки партия из тридцати штук будет стоить меньше, чем один современный трамвай.

В целом во Львове планируют обновить общественный транспорт на 30 млн евро. Кроме трамваев в этом году также запланировано приобрести около 100 новых автобусов и 50 троллейбусов.