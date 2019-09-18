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среда, 18 сентября 2019 17:38

"Lviv Eco Week" собрал тысячи посетителей

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&quot;Lviv Eco Week&quot; собрал тысячи посетителей
Эко-неделя продолжался во Львове с 9 по 15 сентября. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

До 15 сентября во Львове завершился общегородской "Lviv Eco Week".

Это самая масштабная экологическая инициатива в регионе, направленная на повышение эко-сознания общества. Целую неделю в разных локациях Львова проходили образовательные, развлекательные мероприятия и ворк-шопы. Организаторы и участники события обсуждали темы сортировки отходов, экологическую ситуацию города и в мире, проблемы качества питьевой воды и изменение климата.

"Эко-неделю начали делать в прошлом году, как продолжение экспертных дискуссий на площадке Львов Эко Форума. Именно во время профессиональных обсуждений глобальных экологических стратегий поняли, что без просвещения и привлечения широкого круга активных граждан все запланированные программы и проекты не будут иметь шанса на жизнь. Мы должны популяризировать идеи рационального обращения с водными ресурсами и отходами доступным языком, через практические лекции для взрослых, активные и интересные игры для детей ", - рассказал руководитель Lviv Eco Forum Дмитрий Ванькович.

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Организаторы отметили, что целью всех мероприятий является не только побуждения сознательных граждан к формированию правильного экологического мышления, но и привлечения инвесторов, которые помогут реализовать проекты сохранения окружающей среды.

"Сейчас ведутся переговоры и потенциальными инвесторами - жителями города и зарубежными гостями #LEW" - добавили организаторы события.

Во Львовской национальной филармонии и 19 сентября в Ивано-Франковской областной филармонии Академический камерный оркестр "Виртуозы Львова" будет праздновать свое 25-летие.

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