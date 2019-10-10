Лучший учитель Украины стал директором

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Учитель информатики 33-летний Олег Слушный из Винницы, который признали лучшим в Украине по народным голосованием премии Global Teacher Prize Ukraine, стал директором школы. Возглавил местную школу №20, где преподает.

"Слушный подал свою кандидатуру на должность директора и прошел конкурс. Комиссия поддержала его кандидатуру ", - сказала руководитель департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Он планирует внедрить допрофильная подготовку через углубленное изучение отдельных предметов. Хочет ввести индивидуальное образование, создать действенную антибулингову систему, перейти на мультифункциональное питание.

Директор планирует также обновить формат общения с родителями - ввести альтернативные формы взаимодействия, создать системы альтернативного финансирования учреждения.

Кроме преподавания математики и информатики, Слушный был заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы II-III степеней.

Предыдущий директор Владимир Малинин перешел на другую должность. Он возглавил Службу качества образования в Винницкой области.

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Винницкий учитель Олег Слушный получил приз зрительских симпатий во время конкурса "Global Teacher Prize Ukraine". За звание лучшего учителя страны соревновался также учитель из Винницы Сергей Петрович.