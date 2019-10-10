Лучший учитель Украины стал директором

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 180
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1089
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2412
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3186
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
6
24
18
10
16
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2367
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6516
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 108
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 04:15

Лучший учитель Украины стал директором

  Комментировать
Лучший учитель Украины стал директором
vn.depo

Учитель информатики 33-летний Олег Слушный из Винницы, который признали лучшим в Украине по народным голосованием премии Global Teacher Prize Ukraine, стал директором школы. Возглавил местную школу №20, где преподает.

"Слушный подал свою кандидатуру на должность директора и прошел конкурс. Комиссия поддержала его кандидатуру ", - сказала руководитель департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Он планирует внедрить допрофильная подготовку через углубленное изучение отдельных предметов. Хочет ввести индивидуальное образование, создать действенную антибулингову систему, перейти на мультифункциональное питание.

Директор планирует также обновить формат общения с родителями - ввести альтернативные формы взаимодействия, создать системы альтернативного финансирования учреждения.

Кроме преподавания математики и информатики, Слушный был заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы II-III степеней.

Предыдущий директор Владимир Малинин перешел на другую должность. Он возглавил Службу качества образования в Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрали лучшего учителя Украины в 2019 году

Винницкий учитель Олег Слушный получил приз зрительских симпатий во время конкурса "Global Teacher Prize Ukraine". За звание лучшего учителя страны соревновался также учитель из Винницы Сергей Петрович.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лучший учитель Украины стал директором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 40690
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 20430
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 19233
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 19017
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13707
Винница
Показали самых старых гусей Украины
Показали самых старых гусей Украины Просмотров: 684
Разработали новые экскурсии самым комфортным городом Украины
Разработали новые экскурсии самым комфортным городом Украины Просмотров: 675
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
6
 Просмотров: 8244
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
 Просмотров: 963
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
24
 1 Просмотров: 3474
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2892
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua