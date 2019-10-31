Куда поехать в Карпаты осенью: 10 лучших курортов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 864
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1521
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 540
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 891
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13896
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1917
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7560
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1431
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7569
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41616
Фото
Все фото
10
7
29
6
13
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Сеть очаровали осенние пейзажи Шевченковского гая
Сеть очаровали осенние пейзажи Шевченковского гая
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Видео
Все видео
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1431
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6201
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7776
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
1 Просмотров: 1953
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1188
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 11:45

Куда поехать в Карпаты осенью: 10 лучших курортов
7

  Комментировать

Отдых в Карпатах осенью хорош тем, что можно побыть наедине с природой, насладиться нежаркой погодой в походах. Посетив минеральные курорты Карпат осенью, можно восстановить тонус организма и пройти полноценное лечение. Также осенние Карпаты предлагают участие в различных фестивалях. Gazeta.ua собрала самые популярные места для отдыха в горах в это время.

1. Яремче
Яремче - украинский курорт, расположенный в низкогорном районе на берегу реки Прут. Отдых в Яремче возможен не только летом, но и круглый год, так как на территории курорта расположено множество всевозможных санаториев, профилакториев, баз отдыха и отелей. Осенью здесь держится умеренная температура, а природа расцветает новыми красками.
В окрестностях курорта можно посетить водопад Пробой с его минеральными источниками, а также пройтись по тропе Довбуша. Кроме того, все желающие могут прогуляться на самую высокую точку Карпатских гор - Говерлу. Можно посетить Яремчанский животный заповедник, в котором живут пятнистые олени, косули, дикие кабаны и другие животные. Буквально на каждом шагу в Яремче предлагают покататься на джипах, квадроциклах, велосипедах и лошадях.

Экскурсию можно начать с прогулки по рынку в центре города. Здесь можно пообщаться с местными, выпить ароматного чая, закусить сырными фигурками из брынзы и купить сувенир ручной работы.

2. Рахов

Рахов - самый высокогорный город в Украине. Это городок на Закарпатье со всех сторон окружено Карпатскими горами: Горганы на севере, Свидовец на западе, Черногорский хребет на северо-западе и Раховские горы на юге.

Автор: из открытых источников
  Гора Пип-Иван
Гора Пип-Иван
Из окрестных населенных пунктов Раховского района Закарпатской области берет начало большое количество горных маршрутов, направленных ввысь Карпат: восхождение на гору Петрос, Большая и Малая Близнецы и восхождение на гору Поп-Иван. Также можно посетить Карпатский биосферный заповедник и Музей гуцульской резьбы Юрия Павловича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Температурное пике": синоптики уточнили прогноз погоды на последний день октября

3. Вижница
Вижница - особое место в Черновицкой области на берегу реки Черемош в окружении гор и хвойно-лиственных лесов, откуда, собственно, и начинаются Карпаты. Благодать местного края в целом вызывает ощущение райского спокойствия и идиллии.
Осенью туристы могут исследовать местные пешеходные, велосипедные и водные маршруты, насладиться конными прогулками, покататься на квадроциклах. А те, кого манят горы, покорить очередные вершины. И не забудьте о SPA по-карпатски - купель в чанах на травах невероятно расслабляют и тонизируют. Можно также посетить урочище Протятые Камни, пещеру Довбуша, скалы Каменная богачка и водопады, которых в Выжницком районе насчитывается более 10-ти.

4. Буковель
Популярный и крупнейший горнолыжный курорт Карпат в селе Поляница Ивано-Франковской области. Первое, что хочется отметить, - это развитая инфраструктура комплекса и разнообразный перечень развлечений. Буковель насыщенный экстремальными аттракционами, которые доступны с сентября по ноябрь. Если вы приехали в Карпаты осенью ради покорения вершин, ближайшие походы с Буковеля - восхождение на горы Хомяк, Синяк и Малый Горган.

5. Мукачево
Мукачево расположен на берегах реки Латорица, ежегодно привлекает тысячи туристов. Это уютный городок изобилует множеством архитектурных памятников, его центр является пешеходной зоной - здесь находится городская ратуша с элементами готики, костел покровителя города Святого Мартина и памятник Кириллу и Мефодию.

Автор: из открытых источников
  Замок Паланок
Замок Паланок

Лидером по популярности среди туристов замок Паланок - ценнейший памятник архитектуры 14-17 веков. Окраине Мукачево не менее интересные: в Чинадиево расположен замок Сент-Миклош, от него можно прогуляться к водопаду Скакало, а в поселке Карпаты насладиться красотой парка перед дворцом Шенборнов. Также город славится своими праздниками и фестивалями. В первое воскресенье сентября отмечается "Праздник меда", а 11 ноября уважают святого Мартина, который является покровителем Мукачево. По этому поводу в городе проходит празднование Дня Святого Мартина. Программа фестиваля включает в себя костюмированное представление, детскую хода с фонариками и фейерверками - три дня гости и жители города наслаждаются этим веселым действом.

6. Ворохта

Автор: из открытых источников
  Виадук в Ворохте
Виадук в Ворохте

Ворохта - небольшой поселок, расположенный на склонах Карпатских гор. Это удобный курорт с точки зрения близости к Говерле, хотя присоединиться к организованной походной группы можно с любого туристического центра Ивано-Франковской области.

В Ворохте очень популярным занятием среди туристов-экстремалов есть рафтинг. Самым идеальным периодом для сплавов считается весна, но сезон продолжается до октября. Также можно отправиться на конные прогулки - своего рода гуцульскую экзотику, которая обещает туристу прогулку по четко проложенному маршруту верхом. Из достопримечательностей здесь есть заброшенный железнодорожный мост-виадук. Если любите длительные походы по вершинам и холмах, то обязательно нужно посетить озера душераздирающее и Бребенескул в окружении гор Черногорского хребта.

7. Анталовцы

Анталовцы - маленькая деревня, расположенная на берегу реки Виола. Несмотря на свои скромные размеры, курорт развивается с каждым годом. Наряду с частными усадьбами, здесь есть большие гостинично-ресторанные и спа-комплексы, которые предлагают отдохнуть с максимальным комфортом и разнообразием развлечений.

Автор: из открытых источников
  Семейный оздоровительный комплекс "Богольвар" в Анталовцах
Семейный оздоровительный комплекс "Богольвар" в Анталовцах

"Богольвар" - семейный оздоровительный комплекс премиум формата, где можно отдыхать доступно благодаря скидкам от Покупон. На территории комплекса работают бары и дискотека, SPA центр с открытым сезонным бассейном, который работает до начала октября, мини-зоопарк, бюро экскурсий. Также можно посетить Дом-музей, а любители гор могут дополнить отдых осенью походом на Анталовецкую скалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине

8. Криворовня

Гуцульская село Криворовня расположено в долине реки Черный Черемош. В прошлом село было раем для творческих людей, здесь отдыхали и творили свои шедевры известные люди Украины, в том числе Иван Франко. Эти места вдохновили Михаила Коцюбинского на создание одноименной повести "Тени забытых предков".
Пейзажи Криворовни неповторимые в осеннюю пору. Здесь можно провести много времени, просто гуляя музеями и слушая экскурсоводов. Самый известный и самый привлекательный музей "Гуцульская гражда". Кроме того можно посетить литературно-мемориальный музей Ивана Франко и музей Параски Плитки-Горицвет. Поскольку Криворовня расположена в живописном уголке Карпат, то путешественники могут рассмотреть красоту окружающих гор.

"Мне очень нравится природа, самобытные люди, простые, хорошие в общении. Свежий воздух и целебная вода в источниках, домашняя еда: брынза, сметана, гусленка, молоко, кулеша. Можно ходить горами, побыть у реки ", - делится впечатлениями львовянка Данута Оленцевич.

9.Термальные источники Косино

Оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" - один из лучших термальных комплексов Украины. Расположен в селе Косонь на Закарпатье. Сентябрь, октябрь и даже ноябрь - отличное время для отдыха в Карпатах с возможностью купаться в теплых водоемах с естественным круглогодичным подогревом.
Отогреваться, купаться и насыщать организм полезными минералами и кислородом можно в одном из пяти бассейнов, в том числе взрослому и детскому с пресной водой, и в джакузи с ароматом и привкусом вина, кофе, пива и фирменной венгерской фруктовой настойки. Для тех, кому мало "водяного котла" - 7 саун: эвкалиптовое, травяная, венгерский, хамам, римская, соляно-лисья нора и ледяная пещера. В первый месяц осени можно развлечься водными аттракционами.

10. Коломыя

Автор: из открытых источников
  Музей "Писанка" в Коломые
Музей "Писанка" в Коломые

Коломыя - западный городок Прикарпатья в Ивано-Франковской области. Осенью Коломыя прекрасно подойдет в качестве тура выходного дня или станет началом увлекательного путешествия по Карпатам. Стоит заглянуть и в местный Музей "Писанка". Здесь собрана огромная коллекция образцов украинской росписи на яйцах с более 10 000 экспозиций. А сам фасад музея оформлен в виде огромного расписного яйца. Также вечером на площади Шевченка включается свето-музыкальный фонтан.

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл. Среди туристов были популярны водоема. горные районы и санатории области.

Автор: Мария КАТАРИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куда поехать в Карпаты осенью: 10 лучших курортов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 81912
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 68726
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 37263
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 36856
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 17 Просмотров: 16102
Львов
Выступит известная в Европе джазовая группа "ShockolaD"
Выступит известная в Европе джазовая группа "ShockolaD" Просмотров: 72
Парня убило током: полиция просит помочь установить личность
Парня убило током: полиция просит помочь установить личность Просмотров: 1368
Роман Скорпион даст большой сольный концерт
Роман Скорпион даст большой сольный концерт Просмотров: 9
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
10
 Просмотров: 1341
Монеты и останки людей: в центре города раскопали давнюю крипту
Монеты и останки людей: в центре города раскопали давнюю крипту Просмотров: 549
Больше всего комментируют
17
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Голосов: 528
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua