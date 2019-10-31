Куда поехать в Карпаты осенью: 10 лучших курортов

Отдых в Карпатах осенью хорош тем, что можно побыть наедине с природой, насладиться нежаркой погодой в походах. Посетив минеральные курорты Карпат осенью, можно восстановить тонус организма и пройти полноценное лечение. Также осенние Карпаты предлагают участие в различных фестивалях. Gazeta.ua собрала самые популярные места для отдыха в горах в это время.

1. Яремче

Яремче - украинский курорт, расположенный в низкогорном районе на берегу реки Прут. Отдых в Яремче возможен не только летом, но и круглый год, так как на территории курорта расположено множество всевозможных санаториев, профилакториев, баз отдыха и отелей. Осенью здесь держится умеренная температура, а природа расцветает новыми красками.

В окрестностях курорта можно посетить водопад Пробой с его минеральными источниками, а также пройтись по тропе Довбуша. Кроме того, все желающие могут прогуляться на самую высокую точку Карпатских гор - Говерлу. Можно посетить Яремчанский животный заповедник, в котором живут пятнистые олени, косули, дикие кабаны и другие животные. Буквально на каждом шагу в Яремче предлагают покататься на джипах, квадроциклах, велосипедах и лошадях.

Экскурсию можно начать с прогулки по рынку в центре города. Здесь можно пообщаться с местными, выпить ароматного чая, закусить сырными фигурками из брынзы и купить сувенир ручной работы.

2. Рахов

Рахов - самый высокогорный город в Украине. Это городок на Закарпатье со всех сторон окружено Карпатскими горами: Горганы на севере, Свидовец на западе, Черногорский хребет на северо-западе и Раховские горы на юге.

Автор: из открытых источников Гора Пип-Иван

Из окрестных населенных пунктов Раховского района Закарпатской области берет начало большое количество горных маршрутов, направленных ввысь Карпат: восхождение на гору Петрос, Большая и Малая Близнецы и восхождение на гору Поп-Иван. Также можно посетить Карпатский биосферный заповедник и Музей гуцульской резьбы Юрия Павловича.

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3. Вижница

Вижница - особое место в Черновицкой области на берегу реки Черемош в окружении гор и хвойно-лиственных лесов, откуда, собственно, и начинаются Карпаты. Благодать местного края в целом вызывает ощущение райского спокойствия и идиллии.

Осенью туристы могут исследовать местные пешеходные, велосипедные и водные маршруты, насладиться конными прогулками, покататься на квадроциклах. А те, кого манят горы, покорить очередные вершины. И не забудьте о SPA по-карпатски - купель в чанах на травах невероятно расслабляют и тонизируют. Можно также посетить урочище Протятые Камни, пещеру Довбуша, скалы Каменная богачка и водопады, которых в Выжницком районе насчитывается более 10-ти.

4. Буковель

Популярный и крупнейший горнолыжный курорт Карпат в селе Поляница Ивано-Франковской области. Первое, что хочется отметить, - это развитая инфраструктура комплекса и разнообразный перечень развлечений. Буковель насыщенный экстремальными аттракционами, которые доступны с сентября по ноябрь. Если вы приехали в Карпаты осенью ради покорения вершин, ближайшие походы с Буковеля - восхождение на горы Хомяк, Синяк и Малый Горган.

5. Мукачево

Мукачево расположен на берегах реки Латорица, ежегодно привлекает тысячи туристов. Это уютный городок изобилует множеством архитектурных памятников, его центр является пешеходной зоной - здесь находится городская ратуша с элементами готики, костел покровителя города Святого Мартина и памятник Кириллу и Мефодию.

Автор: из открытых источников Замок Паланок

Лидером по популярности среди туристов замок Паланок - ценнейший памятник архитектуры 14-17 веков. Окраине Мукачево не менее интересные: в Чинадиево расположен замок Сент-Миклош, от него можно прогуляться к водопаду Скакало, а в поселке Карпаты насладиться красотой парка перед дворцом Шенборнов. Также город славится своими праздниками и фестивалями. В первое воскресенье сентября отмечается "Праздник меда", а 11 ноября уважают святого Мартина, который является покровителем Мукачево. По этому поводу в городе проходит празднование Дня Святого Мартина. Программа фестиваля включает в себя костюмированное представление, детскую хода с фонариками и фейерверками - три дня гости и жители города наслаждаются этим веселым действом.

6. Ворохта

Автор: из открытых источников Виадук в Ворохте

Ворохта - небольшой поселок, расположенный на склонах Карпатских гор. Это удобный курорт с точки зрения близости к Говерле, хотя присоединиться к организованной походной группы можно с любого туристического центра Ивано-Франковской области.

В Ворохте очень популярным занятием среди туристов-экстремалов есть рафтинг. Самым идеальным периодом для сплавов считается весна, но сезон продолжается до октября. Также можно отправиться на конные прогулки - своего рода гуцульскую экзотику, которая обещает туристу прогулку по четко проложенному маршруту верхом. Из достопримечательностей здесь есть заброшенный железнодорожный мост-виадук. Если любите длительные походы по вершинам и холмах, то обязательно нужно посетить озера душераздирающее и Бребенескул в окружении гор Черногорского хребта.

7. Анталовцы

Анталовцы - маленькая деревня, расположенная на берегу реки Виола. Несмотря на свои скромные размеры, курорт развивается с каждым годом. Наряду с частными усадьбами, здесь есть большие гостинично-ресторанные и спа-комплексы, которые предлагают отдохнуть с максимальным комфортом и разнообразием развлечений.

Автор: из открытых источников Семейный оздоровительный комплекс "Богольвар" в Анталовцах

"Богольвар" - семейный оздоровительный комплекс премиум формата, где можно отдыхать доступно благодаря скидкам от Покупон. На территории комплекса работают бары и дискотека, SPA центр с открытым сезонным бассейном, который работает до начала октября, мини-зоопарк, бюро экскурсий. Также можно посетить Дом-музей, а любители гор могут дополнить отдых осенью походом на Анталовецкую скалы.

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8. Криворовня

Гуцульская село Криворовня расположено в долине реки Черный Черемош. В прошлом село было раем для творческих людей, здесь отдыхали и творили свои шедевры известные люди Украины, в том числе Иван Франко. Эти места вдохновили Михаила Коцюбинского на создание одноименной повести "Тени забытых предков".

Пейзажи Криворовни неповторимые в осеннюю пору. Здесь можно провести много времени, просто гуляя музеями и слушая экскурсоводов. Самый известный и самый привлекательный музей "Гуцульская гражда". Кроме того можно посетить литературно-мемориальный музей Ивана Франко и музей Параски Плитки-Горицвет. Поскольку Криворовня расположена в живописном уголке Карпат, то путешественники могут рассмотреть красоту окружающих гор.

"Мне очень нравится природа, самобытные люди, простые, хорошие в общении. Свежий воздух и целебная вода в источниках, домашняя еда: брынза, сметана, гусленка, молоко, кулеша. Можно ходить горами, побыть у реки ", - делится впечатлениями львовянка Данута Оленцевич.

9.Термальные источники Косино

Оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" - один из лучших термальных комплексов Украины. Расположен в селе Косонь на Закарпатье. Сентябрь, октябрь и даже ноябрь - отличное время для отдыха в Карпатах с возможностью купаться в теплых водоемах с естественным круглогодичным подогревом.

Отогреваться, купаться и насыщать организм полезными минералами и кислородом можно в одном из пяти бассейнов, в том числе взрослому и детскому с пресной водой, и в джакузи с ароматом и привкусом вина, кофе, пива и фирменной венгерской фруктовой настойки. Для тех, кому мало "водяного котла" - 7 саун: эвкалиптовое, травяная, венгерский, хамам, римская, соляно-лисья нора и ледяная пещера. В первый месяц осени можно развлечься водными аттракционами.

10. Коломыя

Автор: из открытых источников Музей "Писанка" в Коломые

Коломыя - западный городок Прикарпатья в Ивано-Франковской области. Осенью Коломыя прекрасно подойдет в качестве тура выходного дня или станет началом увлекательного путешествия по Карпатам. Стоит заглянуть и в местный Музей "Писанка". Здесь собрана огромная коллекция образцов украинской росписи на яйцах с более 10 000 экспозиций. А сам фасад музея оформлен в виде огромного расписного яйца. Также вечером на площади Шевченка включается свето-музыкальный фонтан.

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл. Среди туристов были популярны водоема. горные районы и санатории области.