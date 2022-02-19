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суббота, 19 февраля 2022 03:00

Кого поздравлять с днем ангела 19 февраля – раскрываем тайны имен

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Кого поздравлять с днем ангела 19 февраля – раскрываем тайны имен
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Мария, Кристина, Максим, Иван, Василий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, их носящих.

Василий - с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это товарищеские люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей. Может конфликтовать с супругой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания;

Мария – это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается величественным и славным, потому что его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии – часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

Максим – довольно популярное имя в Украине. Его владельцы часто пытаются добиться значительного успеха в обществе. Всегда стремятся добиться материального благополучия. Это коммуникабельные люди, благодаря чему могут иметь большое количество друзей. Максимы часто выбирают работы, связанные с числами и точными науками, нередко становятся предпринимателями. Они окружены женским вниманием через свой всегда аккуратный и ухоженный вид и изысканные манеры. К минусам владельцев этого имени часто относят упрямство, категоричность и вспыльчивость;

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Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Кристина – имя происходит от греческого языка от слова "христианка". Значение имени еще трактуют как "преданная Христу". Раньше его ассоциировали с бедными людьми или крестьянами, поэтому считали неуместным для аристократов. Но сейчас оно достаточно популярно в Украине. Кристины – очень любознательные и наблюдательные женщины. Благодаря целеустремленности могут делать блестящие карьеры.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Антон, Василиса, Евгений, Макар, Феодосии. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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