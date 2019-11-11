 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2835
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 450
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 261
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1089
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2835
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2106
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2223
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5193
Фото
Все фото
27
3
14
10
7
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Видео
Все видео
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1215
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 900
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3789
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2088
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 135
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
понедельник, 11 ноября 2019 18:26

Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
27

  Комментировать

На Мемориале львовских орлят состоялись торжества
Фото: Валерий Шмаков
На Мемориале львовских орлят состоялись торжества
На Мемориале львовских орлят состоялись торжества
На Мемориале львовских орлят состоялись торжества
На Мемориале львовских орлят состоялись торжества

Сегодня, 11 ноября, в Польше отмечают 101-летие Независимости.

По случаю праздника на Мемориале львовских орлят состоялись торжества с участием представителей Генконсульства РП во Львове, духовенства, польских военных гостей, ветеранов, харцеров (скаутов, - Gazeta.ua) и львовян.

Присутствующие помолились и возложили цветы к могилам польских военных. Польские харцеры торжественно приняли присягу. Кресты на военном мемориале украсили бело-красными лентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы и поляки совместно почтили память погибших воинов

Главные мероприятия в День Независимости страны проходят в Варшаве с участием первых лиц государства. Крупнейшим из них будет Марш независимости, который организуют польские националисты. Ожидается, что примут участие от 50 до 100 тыс. человек.

Накануне вечером посольство Украины в Варшаве подсветили здание диппредставительства бело-красным.

11 ноября 1918 лидер движения за независимость Польши маршал Юзеф Пилсудский во время Первой мировой войны, прибыл в Варшаву и объявил о независимости страны. Польша опять появилась на карте Европы по тому, как отвоевала свою независимость от Австро-Венгрии, Прусии и России, к чьим территориям принадлежала свыше 120 лет. Праздник независимости в этот день установлен в 1937 году.

Во времена существования ПНР День независимости был перенесен на 22 июня. Всяческие попытки празднования 11 ноября преследовались. И только в 1989 году специальным постановлением Сейма было возобновлено празднование Дня независимости в соответствующий к историческим событиям день.

В апреле 2018 года СБУ задержала подозреваемых в подрыве взрывчатки на польском Мемориале орлят во Львове 13 марта и поджоге польского автобуса 23 марта. Финансирование терактов осуществляло окружения экс-президента Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Во Львове час раздавались пулеметные очереди - как защищали город от поляков
Во Львове час раздавались пулеметные очереди - как защищали город от поляков Просмотров: 4581
Прощаем и просим прощения - на Крещатике открылась выставка об отношениях с поляками
Прощаем и просим прощения - на Крещатике открылась выставка об отношениях с поляками Просмотров: 441
Львовского Мемориала орлят не будет на польских паспортах
Львовского Мемориала орлят не будет на польских паспортах Просмотров: 135
Польские освободительные соревнования 1914-1921 годов в иллюстрациях приложений к Rzeczpospolita
Польские освободительные соревнования 1914-1921 годов в иллюстрациях приложений к Rzeczpospolita Просмотров: 1311
Сейчас вы читаете новость «Как во Львове отметили 101 год независимости Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

Представили первый компьютерный вирус

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 24085
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 21060
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 14247
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 9207
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7191
Львов
Подполковник ВСУ погиб при загадочных обстоятельствах
Подполковник ВСУ погиб при загадочных обстоятельствах Просмотров: 180
Школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие Просмотров: 225
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
3
 Просмотров: 621
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
14
 Просмотров: 495
Во Львове пройдет международный фестиваль посвящен польскому виртуозному пианисту
Во Львове пройдет международный фестиваль посвящен польскому виртуозному пианисту Просмотров: 9
Больше всего комментируют
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Данные соцопроса жителей ОРДЛО были отредактированы - Сивохо
Голосов: 853
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua