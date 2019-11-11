Как во Львове отметили 101 год независимости Польши

Сегодня, 11 ноября, в Польше отмечают 101-летие Независимости.

По случаю праздника на Мемориале львовских орлят состоялись торжества с участием представителей Генконсульства РП во Львове, духовенства, польских военных гостей, ветеранов, харцеров (скаутов, - Gazeta.ua) и львовян.

Присутствующие помолились и возложили цветы к могилам польских военных. Польские харцеры торжественно приняли присягу. Кресты на военном мемориале украсили бело-красными лентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы и поляки совместно почтили память погибших воинов

Главные мероприятия в День Независимости страны проходят в Варшаве с участием первых лиц государства. Крупнейшим из них будет Марш независимости, который организуют польские националисты. Ожидается, что примут участие от 50 до 100 тыс. человек.

Накануне вечером посольство Украины в Варшаве подсветили здание диппредставительства бело-красным.

11 ноября 1918 лидер движения за независимость Польши маршал Юзеф Пилсудский во время Первой мировой войны, прибыл в Варшаву и объявил о независимости страны. Польша опять появилась на карте Европы по тому, как отвоевала свою независимость от Австро-Венгрии, Прусии и России, к чьим территориям принадлежала свыше 120 лет. Праздник независимости в этот день установлен в 1937 году.

Во времена существования ПНР День независимости был перенесен на 22 июня. Всяческие попытки празднования 11 ноября преследовались. И только в 1989 году специальным постановлением Сейма было возобновлено празднование Дня независимости в соответствующий к историческим событиям день.

В апреле 2018 года СБУ задержала подозреваемых в подрыве взрывчатки на польском Мемориале орлят во Львове 13 марта и поджоге польского автобуса 23 марта. Финансирование терактов осуществляло окружения экс-президента Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.