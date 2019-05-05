Как поминают умерших на Лычаковском кладбище во Львове

Фото: Оксана Княжик

После Пасхи на Лычаковском кладбище во Львове активно посещают умерших родственников. Кладбище одно из старейших во Львове. Основали его еще в 1786 году.

Здесь покоятся известные культурные деятели, как: Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич и другие.

Всего кладбище насчитывает более 300 тисяч захоронений.

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"За могилами умерших ухаживают их родственники - говорит научный сотрудник музея" Лычаковское кладбище ". - Если никого нет, или близкие умершего за границей, то могилы убирает администрация. Поминальную службу проводит Гарнизонный храм Петра и Павла во время Пасхальных праздников. Но в Светлую неделю каждый может привести священника любой конфессии и освятить могилу ".

Пластиковые цветы и венки на кладбищах загрязняют окружающую среду.Такая практика приобретает масштабности во всех регионах Украины накануне Пасхи. В результате сжигания этих изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу.