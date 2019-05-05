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воскресенье, 05 мая 2019 18:48

Как поминают умерших на Лычаковском кладбище во Львове
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Родственники умерших сами ухаживают за могилами
Фото: Оксана Княжик
Родственники умерших сами ухаживают за могилами
Родственники умерших сами ухаживают за могилами
Родственники умерших сами ухаживают за могилами
Родственники умерших сами ухаживают за могилами

После Пасхи на Лычаковском кладбище во Львове активно посещают умерших родственников. Кладбище одно из старейших во Львове. Основали его еще в 1786 году.

Здесь покоятся известные культурные деятели, как: Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич и другие.

Всего кладбище насчитывает более 300 тисяч захоронений.

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"За могилами умерших ухаживают их родственники - говорит научный сотрудник музея" Лычаковское кладбище ". - Если никого нет, или близкие умершего за границей, то могилы убирает администрация. Поминальную службу проводит Гарнизонный храм Петра и Павла во время Пасхальных праздников. Но в Светлую неделю каждый может привести священника любой конфессии и освятить могилу ".

Пластиковые цветы и венки на кладбищах загрязняют окружающую среду.Такая практика приобретает масштабности во всех регионах Украины накануне Пасхи. В результате сжигания этих изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу.

Автор: Оксана Княжик
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