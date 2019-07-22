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понедельник, 22 июля 2019 11:53

Из-за боевых стрельб в Одесской области закроют несколько пляжей

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Из-за боевых стрельб в Одесской области закроют несколько пляжей
Стрельбы продлятся с 7:00 среды, 24 июля, до 23:00 четверга, 25 июля. Фото: из открытых источников

В Татарбунарском районе Одесской области на 2 дня закроют часть популярных пляжей. Это произойдет в связи с проведением боевых стрельб. Они будут проходить на побережье Черного моря, гражданам там опасно находиться, сообщает Униан.

Речь идет о береговой линии от населенного пункта Николаевка (Балабанка) вплоть до поселка Лебедевка.

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Стрельбы будут проводиться с 7:00 среды, 24 июля, в 23:00 четверга, 25 июля.

Граждан просят не появляться в указанном районе в указанное время.

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области. Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры, - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

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