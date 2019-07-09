Американцы построили штаб для украинского флота

Фото: ВМС ВСУ

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области.

Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", сообщили в штаб ВМС ВСУ.

Наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса.

"Созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений. Построено очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США", - говорит капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

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Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

Десантно-штурмовые катера украинского военного флота типа "Кентавр-ЛК" получили имена "Малин" и "Станислав". Один из них назван в честь деревни Станислав, где жил погибший морской пехотинец Сергей Соня (погиб 8 января 2017-го в бою. - Gazeta.ua), сообщает Украинская милитаристский портал. Второй получит именования от города Малин на Житомирщине, где жил погибший старший прапорщик Александр Яхновський.