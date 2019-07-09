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вторник, 09 июля 2019 21:15

Американцы построили штаб для украинского флота
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Американцы построили ситуативный центр для ВМС ВС Украины
Фото: ВМС ВСУ
Американцы построили ситуативный центр для ВМС ВС Украины
Американцы построили ситуативный центр для ВМС ВС Украины
Американцы построили ситуативный центр для ВМС ВС Украины
Американцы построили ситуативный центр для ВМС ВС Украины

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области.

Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", сообщили в штаб ВМС ВСУ.

Наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса.

"Созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений. Построено очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США", - говорит капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

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Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

Десантно-штурмовые катера украинского военного флота типа "Кентавр-ЛК" получили имена "Малин" и "Станислав".

Один из них назван в честь деревни Станислав, где жил погибший морской пехотинец Сергей Соня (погиб 8 января 2017-го в бою. - Gazeta.ua), сообщает Украинская милитаристский портал.

Второй получит именования от города Малин на Житомирщине, где жил погибший старший прапорщик Александр Яхновський.

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