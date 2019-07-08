Десантные катера получили названия в честь села и райцентра

Десантно-штурмовые катера украинского военного флота типа "Кентавр-ЛК" получили имена "Малин" и "Станислав".
Один из них назван в честь деревни Станислав, где жил погибший морской пехотинец Сергей Сонько (погиб 8 января 2017-го в бою. - Gazeta.ua), сообщает Украинский милитаристский портал.
Второй получит именование от города Малин Житомирской области, где жил погибший старший прапорщик Александр Яхновский.
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Катера уже находятся на базе ВМС ВС Украины в Одессе.
"Кентавр-ЛК" были спущены на воду 14 сентября 2018-го, находятся на испытаниях и доводке.
Захваченные русскими МБАК "Бердянск" с номером U175, "Никополь" с номером P176 и буксир "Яны Капу" с номером А947 нашли.
Оккупанты перебросили их на другую сторону стоянки "Генмол".
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