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понедельник, 08 июля 2019 12:01

Десантные катера получили названия в честь села и райцентра

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Десантно-штурмовые катера украинского военного флота типа "Кентавр-ЛК" получили имена "Малин" и "Станислав".

Один из них назван в честь деревни Станислав, где жил погибший морской пехотинец Сергей Сонько (погиб 8 января 2017-го в бою. - Gazeta.ua), сообщает Украинский милитаристский портал.

Второй получит именование от города Малин Житомирской области, где жил погибший старший прапорщик Александр Яхновский.

Автор: Владимир Трофимов
  Десантно-штурмовий катер "Малын"
Десантно-штурмовий катер "Малын"

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Катера уже находятся на базе ВМС ВС Украины в Одессе.

Автор: Владимир Трофимов
  Десантно-штурмовий катер "Станислав"
Десантно-штурмовий катер "Станислав"

"Кентавр-ЛК" были спущены на воду 14 сентября 2018-го, находятся на испытаниях и доводке.

Захваченные русскими МБАК "Бердянск" с номером U175, "Никополь" с номером P176 и буксир "Яны Капу" с номером А947 нашли.

Оккупанты перебросили их на другую сторону стоянки "Генмол".

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