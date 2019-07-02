Нашлись пропавшие украинские корабли, которые захватили россияне

Захваченные россиянами МБАК "Бердянск" с номером U175, "Никополь" с номером P176 и буксир "Яны Капу" с номером А947 нашли.

Оккупанты перебросили их на другую сторону стоянки "Генмол", сообщает блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков

"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно - 2 катера (Р176 видно борт с номером) стоят у основания причальной стенки, покрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", - говорится в сообщении.

Украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией у Керченского пролива, исчезли со стоянки "Генмол" в аннексированной Керчи.

ФСБ России публично не сообщала об их перемещения, пишет Крым. Реалии.

Журналисты издания зафиксировали исчезновение катеров накануне, а 25 июня исчез и сам буксир.