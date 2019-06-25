Захваченные россиянами катера исчезли

Украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией у Керченского пролива, исчезли со стоянки "Генмол" в аннексированной Керчи.

ФСБ России публично не сообщала об их перемещения, пишет Крым. Реалии.

Журналисты издания зафиксировали исчезновение катеров накануне, а 25 июня исчез и сам буксир.

Автор: Крым. Реалии В порту Керчи стояли украинские корабли, которые захватили в Керченском проливе

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Россия не собирается освобождать украинских военнопленных моряков.

Аргументируют отсутствием войны с Украиной.

25 ноября 2018 года 2 малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива.