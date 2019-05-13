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понедельник, 13 мая 2019 12:31

Из горящего дома спасли младенца

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Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: из горящего дома спасли младенца
Винницкая область: из горящего дома спасли младенца

В поселке Мурованые Куриловцы Винницкой области, спасли двух человек и младенца из горящего дома.

Люди были заблокированы огнем на втором этаже и кричали о помощи, рассказали Gazeta.ua спасатели.

Их вызвали прохожие, которые увидели веранду, охваченную огнем. Пострадавшие находились на втором этаже в задымленной комнате.

Спасли 48-летнюю владелицу 2-этажной квартиры и ее 25-летнего сына. Они не пострадали. Также в их доме обнаружили младенца. Мальчика оставила на время знакомая парня. Женщину ищут.

Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: из горящего дома спасли младенца
Винницкая область: из горящего дома спасли младенца

"Уже установили ее имя и фамилию. Она винничанка. В той квартире женщина жила некоторое время. Пока ее ищут, Служба по делам детей занимается судьбой ребенка. Мальчика госпитализировали в больницу, но он не пострадал", - рассказал Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.

Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: из горящего дома спасли младенца
Винницкая область: из горящего дома спасли младенца

Что именно стало причиной возгорания дома, выяснят следователи полиции. Пока рассматривают две версии: короткое замыкание электропроводки или поджог.

Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: из горящего дома спасли младенца
Винницкая область: из горящего дома спасли младенца

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В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области во время пожара погибла 2-летняя девочка.

Трагедия произошла в салоне машины ее отца.

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13
мая

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