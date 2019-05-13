Из горящего дома спасли младенца

В поселке Мурованые Куриловцы Винницкой области, спасли двух человек и младенца из горящего дома.
Люди были заблокированы огнем на втором этаже и кричали о помощи, рассказали Gazeta.ua спасатели.
Их вызвали прохожие, которые увидели веранду, охваченную огнем. Пострадавшие находились на втором этаже в задымленной комнате.
Спасли 48-летнюю владелицу 2-этажной квартиры и ее 25-летнего сына. Они не пострадали. Также в их доме обнаружили младенца. Мальчика оставила на время знакомая парня. Женщину ищут.
"Уже установили ее имя и фамилию. Она винничанка. В той квартире женщина жила некоторое время. Пока ее ищут, Служба по делам детей занимается судьбой ребенка. Мальчика госпитализировали в больницу, но он не пострадал", - рассказал Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.
Что именно стало причиной возгорания дома, выяснят следователи полиции. Пока рассматривают две версии: короткое замыкание электропроводки или поджог.
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В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области во время пожара погибла 2-летняя девочка.
Трагедия произошла в салоне машины ее отца.
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