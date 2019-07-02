"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре

Фото: Оксана Княжик

В Центре городской истории Львова открыли выставку "Фототектура модернизма". Авторы показали архитектурную фотографию как одну из форм диалога между идеями архитектора, видением фотографа и восприятием зрителя.

8 художников с различными профессиональными идентичностями, связанными с архитектурой, культурой, журналистикой, театром, фотографией, попытались объединить в одной экспозиции опыт восприятия архитектуры.

Выставка объединяет разные и часто контрастные, интерпретации архитектуры с помощью визуального и звукового ряда.

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"Началось все с того, что мы стали исследовать дома во Львове не только как памятник архитектуры, а значительно шире, - говорит организатор Ольга Заречнюк. - Искали разные истории о зданиях и тех, кто их создал. Фотография стала в этом играть большую роль. Иногда есть фото, например в книгах или альбомах, где только один общий вид здания, но этого уже становится недостаточно. Архитекторам кажется, что сфотографировать дом - это простая задача. Но когда ты пытаешься о здании рассказать фотографией больше, то надо сфотографировать так, чтобы совместить текст и изображение".

Центральной темой выставки "Фототектура модернизма" является творчество архитекторов Музы и Анатолия Консулових, по проектам которых во II половине XX века во Львове реализовали немало общественных и жилых зданий, памятников. Кроме архитектуры и монументальной скульптуры, в активе супругов - дизайнерские проекты, архитектурная графика, исследовательские статьи.

Частный архив Консулових ​​содержит чертежи, рисунки и фото, оцифровкой которых занимается их внучка, также архитектор - Екатерина Консулова. Она ​​смотрела и оцифровывала семейный архив и стала одним из авторов виставки.

"Работа, которую я начала, превратилась в интересный опыт, - говорит Екатерина Консулова. - История моей семьи стала историей города. Я осознала, насколько важным является вклад моих дедушки и бабушки в архитектуру Львова. Это первая выставка, которая открывает такое архитектурное сокровище, которое мы будем распространять и дадим возможность всем желающим его увидеть. Для меня невероятным стало то, как родственники это делали и в каком количестве и качестве это было. Творчество деда было на несколько шагов вперед ".

К созданию проекта также присоединились Андрей Бучко, Александра Давыденко, Анастасия Демьяник, Мирослава Ляхович, Владимир Палий, Андрей Пучинин, Екатерина Слипченко.

Во Львове из 27 июня по 3 июля пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа". В этом году Фестиваль посвящен теме поиска конструктивного диалога между искусствами. В его рамках пройдут мероприятия, приуроченные 140-летию Казимира Малевича, 100-летию со дня смерти Ивана Левинского и дискуссия на тему "Город и Наследие".