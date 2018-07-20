Интернет-магазины работали не более 7 дней

Интернет-магазины работают под видом мошейников.Фото. nv.ua

В Днепре полицейские нашли банду мошенников, которые обворовали украицив на миллион гривен. Создавали фейковые интернет-магазины, интерфейс которых вызвал доверие покупателей. Однако каждый из интернет-площадок работал не дольше недели.

Двух злоумышленников из Днепра и Киева задержали 31 июля прошлого года, сообщила газета "Днепр вечерний".

В декабря 2016 года они организовали 23 интернет-магазины и предлагали компьютерную технику и мобильные телефоны. Каждый магазин работал не более 7 дней. Мошенники требовали 100% предоплату при заказе товара. Клиенты соглашались, поскольку магазины производили впечатление надежных Их жертвами стали около 150 человек.

Во время обыска комнаты мошенников полиция обнаружила мобильные телефоны, оргтехнику и платежные карты. Ответственность за совершенные преступления - до 8 лет заключения.

В начале июля 2017 киберполиция раскрыла преступную группу, которая обворовывала банковские карточки украинцев.

Пароли и личные карточные данные выманивали через специально созданные сайты или с помощью личного общения мошенников с жертвой по телефону. Обращались под видом сотрудников банков, и люди добровольно давали им данные своих карт. Средняя сумма, которую теряла человек во время таких мошеннических операций, составляла от 800 до 1,5 тыс. грн.

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В октябре прошлого года во Львове киберполиции задержала интернет-мошенников, которые торговали автомобильными двигателями. На сайте "ОLХ" публиковали соответствующие объявления. После получения 50% задатка покупателям ничего не присылали. Деньги использовали на собственные нужды. В общем обманули потенциальных покупателей на сумму 470 тыс грн. Мошенникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности рассекретила группу злоумышленников, которые путем мошенничества похитили более 10 млн грн. с более чем 1,5 тыс. банковских карточек. Использовали вредоносное программное обеспечение для заражения и взлома систем банков. Таким образом, получали возможность несанкционированного доступа к банковским данным.