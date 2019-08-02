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суббота, 03 августа 2019 03:28

Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
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Художник показал свои картины, а также национальную одежду страны, которую все желающие могли примерить.
Фото: Львовский дворец искусств
Художник показал свои картины, а также национальную одежду страны, которую все желающие могли примерить.
Художник показал свои картины, а также национальную одежду страны, которую все желающие могли примерить.

Художник Абдалла Аль-Зейд в рамках Дней культуры государства Кувейт во Львове открыл выставку во Дворце искусств.

Он исследует кувейтское наследство и ремесла Хусейна Аль-Каттана, пишет Galnet.

Художник показал свои картины, а также национальную одежду страны, которую все желающие могли примерить.

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"Я рисую уже в течение двадцати лет. У меня есть три персональные выставки, но это первая за пределами Кувейта и именно в Львове. Эти картины я выбирал специально для показа за рубежом. Ими пытался передать образ человека через его душу", - рассказал Абдалла Аль -Зейд.

Украинский-канадский документационный центр намерен создать выставку со всеми памятниками жертвaм Голодомора вне территории Украины.

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