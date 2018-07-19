Грязь, кости и старые тряпки: показали место, где изготавливали консервы

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В Полтаве обнаружили подпольный цех, где изготавливали, а затем реализовывали мясные и рыбные консервы сомнительного качества.

Вся продукция изготавливалась в антисанитарных условиях, написал в Facebook начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

"Установлено, что одно из предприятий Полтавы и физическое лицо-предприниматель, без разрешительных документов, в нарушение требований законодательства, продавали недоброкачественные мясные, рыбные консервы и паштеты через сеть продуктовых магазинов областного центра", - сказал Андрей Замахина.

Продолжается досудебное расследование. Преступникам грозит штраф и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью до трех лет.

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На складах Одесского гарнизона нашли консервы без документов. Проверку устроили после того, как неизвестная болезнь массово поразила военнослужащих.