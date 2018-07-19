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четверг, 19 июля 2018 10:46

Грязь, кости и старые тряпки: показали место, где изготавливали консервы
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Полицейские нашли подпольный мясной цех
Фото: facebook.com
Полицейские нашли подпольный мясной цех
Полицейские нашли подпольный мясной цех
Полицейские нашли подпольный мясной цех
Полицейские нашли подпольный мясной цех

В Полтаве обнаружили подпольный цех, где изготавливали, а затем реализовывали мясные и рыбные консервы сомнительного качества.

Вся продукция изготавливалась в антисанитарных условиях, написал в Facebook начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

"Установлено, что одно из предприятий Полтавы и физическое лицо-предприниматель, без разрешительных документов, в нарушение требований законодательства, продавали недоброкачественные мясные, рыбные консервы и паштеты через сеть продуктовых магазинов областного центра", - сказал Андрей Замахина.

Продолжается досудебное расследование. Преступникам грозит штраф и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью до трех лет.

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На складах Одесского гарнизона нашли консервы без документов. Проверку устроили после того, как неизвестная болезнь массово поразила военнослужащих.

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19
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