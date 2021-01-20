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среда, 20 января 2021 18:36

"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы
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Круглая площадь, Корпусный парк
Фото: facebook.com/Vyacheslav Sam
Памятник Тарасу Шевченко, Полтавский краеведческий музей им. В. Кричевского
Государственный архив полавской области
Памятник коменданту крепости Алексею Келину
Памятник Ивану Котляревскому

Впечатляющие фотографии Полтавы вряд оставят равнодушными не только местных жителей, но и людей, которые не живут в этом областном центре.

Фотографии публикует в соцсетях полтавский фотограф и видеограф Вячеслав Самсонов.

"Город, который любят все" - так фотохудожник подписывает свои произведения. Большинство фото снимает квадракоптером, с высоты птичьего полета.

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Мы подписали фотографии, указав локации, чтобы создать эффект прогулки по улицам Полтавы.

В Полтаве на Маланки - накануне нового года по старому стилю - выпал снег. За несколько часов город стал белым. Полтавские улицы превратились в сказочные декорации.

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