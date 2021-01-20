"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы

Фото: facebook.com/Vyacheslav Sam

Впечатляющие фотографии Полтавы вряд оставят равнодушными не только местных жителей, но и людей, которые не живут в этом областном центре.

Фотографии публикует в соцсетях полтавский фотограф и видеограф Вячеслав Самсонов.

"Город, который любят все" - так фотохудожник подписывает свои произведения. Большинство фото снимает квадракоптером, с высоты птичьего полета.

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Мы подписали фотографии, указав локации, чтобы создать эффект прогулки по улицам Полтавы.

В Полтаве на Маланки - накануне нового года по старому стилю - выпал снег. За несколько часов город стал белым. Полтавские улицы превратились в сказочные декорации.