 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 342
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1512
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2547
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1260
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 441
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1818
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1953
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1044
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
28
4
23
4
3
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт
Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт
Двое мужчин сгорели в вагоне Укрзализныци
Двое мужчин сгорели в вагоне Укрзализныци
Видео
Все видео
Спасатель снял ликвидации масштабного пожара на экшн-камеру
Спасатель снял ликвидации масштабного пожара на экшн-камеру
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
Председатель УИК оставила мешки с бюллетенями на улице и ушла
Председатель УИК оставила мешки с бюллетенями на улице и ушла
Глава Полтавского горсовета отказался вводить ограничения - город в оранжевой зоне
Глава Полтавского горсовета отказался вводить ограничения - город в оранжевой зоне
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 342
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1953
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1296
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 07:25

Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
28

  Комментировать

В Полтаве на Маланки - накануне нового года по старому стилю - выпал снег. За несколько часов город стал белым.

Благодаря морозам, осадки не растаяли. Синоптики сообщили, что кое снежный покров достигал 15 см.

Полтаву засыпало снегом. Театральная площадь
Фото: Ольга Стенько
Соборная площадь. Вид на колокольню Свято-Успенского кафедрального собора
Аллею гоголевских героев засыпало снегом
Полтаву засыпало снегом. С утра коммунальные службы начали расчищать дороги и центральные улицы
Сквер на улице Гоголя

Коммунальные службы были предупреждены об ухудшении погодных условий. Поэтому с самого утра на центральных улицах работала техника - расчищали и посыпали дороги. Второстепенные улицы чистили дворники лопатами.

В труднодоступных местах - на спусках и крутых склонах - где сильно осложнились дорожные условия. Поэтому все автовладельцы смогли уехать. А некоторым автомобилям, как машине скорой помощи. понадобилась помощь спасателей, чтобы выехать по вызову.

Но большинство горожан радовались первому в этом сезоне серьезному снегу. Настоящая зимняя погода позвала полтавчан на прогулку. В парках и скверах было много маленьких детей с родителями. В городском парке "Победа" дети развлекались так же, как в детстве делали их родители и бабушки с дедушками - спускались с горок на санках. Катались дотемна.

Вечером, когда зажглись фонари, Полтава приобрела особенно очаровательный вид.

Автор: Ольга Стенько
  Горожане гуляют с детьми под световым куполом центральной елки на Театральной площади
Горожане гуляют с детьми под световым куполом центральной елки на Театральной площади

Больше всего людей вечером было возле центральной елки на Театральной площади. Фотографировались, пили горячие чай, кофе и вино - их можно приобрести в многочисленных стационарнх и передвижных кафе. С сугробы, которую днем ​​нагребли коммунальщики устроили импровизированную горку для малышей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снегопад спровоцировал масштабную драку

Пешеходной зоной центральной улице Соборности гуляли вертепы - группы молодежи в традиционных для праздника Маланки костюмах, пели щедривки и колядки.

В ночь на 13 января в Украину пришла долгожданная зима. Ударили морозы, а в ряде городов выпал снег.

Украинцы начали выкладывать в сеть фото и видео заснеженных улиц. Коммунальщики активно начали бороться с непогодой. Снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города. Снегопад местами продолжался до самого утра.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Великобритания признала независимость 13 колоний в Америке

Нашли скульптуру троянского жреца с сыновьями

Вследствие протестов президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 34104
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9136
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 9126
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 8649
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8317
Полтава
"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве
"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве
 Просмотров: 5796
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
 Просмотров: 792
В квартире заживо сгорел мужчина. Его несовершеннолетнего сына спасли
В квартире заживо сгорел мужчина. Его несовершеннолетнего сына спасли Просмотров: 126
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
4
 8 Просмотров: 3276
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
23
 Просмотров: 4905
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 825
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть