Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи

В Полтаве на Маланки - накануне нового года по старому стилю - выпал снег. За несколько часов город стал белым.

Благодаря морозам, осадки не растаяли. Синоптики сообщили, что кое снежный покров достигал 15 см.

Фото: Ольга Стенько

Коммунальные службы были предупреждены об ухудшении погодных условий. Поэтому с самого утра на центральных улицах работала техника - расчищали и посыпали дороги. Второстепенные улицы чистили дворники лопатами.

В труднодоступных местах - на спусках и крутых склонах - где сильно осложнились дорожные условия. Поэтому все автовладельцы смогли уехать. А некоторым автомобилям, как машине скорой помощи. понадобилась помощь спасателей, чтобы выехать по вызову.

Но большинство горожан радовались первому в этом сезоне серьезному снегу. Настоящая зимняя погода позвала полтавчан на прогулку. В парках и скверах было много маленьких детей с родителями. В городском парке "Победа" дети развлекались так же, как в детстве делали их родители и бабушки с дедушками - спускались с горок на санках. Катались дотемна.

Вечером, когда зажглись фонари, Полтава приобрела особенно очаровательный вид.

Автор: Ольга Стенько Горожане гуляют с детьми под световым куполом центральной елки на Театральной площади

Больше всего людей вечером было возле центральной елки на Театральной площади. Фотографировались, пили горячие чай, кофе и вино - их можно приобрести в многочисленных стационарнх и передвижных кафе. С сугробы, которую днем ​​нагребли коммунальщики устроили импровизированную горку для малышей.

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Пешеходной зоной центральной улице Соборности гуляли вертепы - группы молодежи в традиционных для праздника Маланки костюмах, пели щедривки и колядки.

В ночь на 13 января в Украину пришла долгожданная зима. Ударили морозы, а в ряде городов выпал снег. Украинцы начали выкладывать в сеть фото и видео заснеженных улиц. Коммунальщики активно начали бороться с непогодой. Снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города. Снегопад местами продолжался до самого утра.