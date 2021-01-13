Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи

В Полтаве на Маланки - накануне нового года по старому стилю - выпал снег. За несколько часов город стал белым.
Благодаря морозам, осадки не растаяли. Синоптики сообщили, что кое снежный покров достигал 15 см.
Коммунальные службы были предупреждены об ухудшении погодных условий. Поэтому с самого утра на центральных улицах работала техника - расчищали и посыпали дороги. Второстепенные улицы чистили дворники лопатами.
В труднодоступных местах - на спусках и крутых склонах - где сильно осложнились дорожные условия. Поэтому все автовладельцы смогли уехать. А некоторым автомобилям, как машине скорой помощи. понадобилась помощь спасателей, чтобы выехать по вызову.
Но большинство горожан радовались первому в этом сезоне серьезному снегу. Настоящая зимняя погода позвала полтавчан на прогулку. В парках и скверах было много маленьких детей с родителями. В городском парке "Победа" дети развлекались так же, как в детстве делали их родители и бабушки с дедушками - спускались с горок на санках. Катались дотемна.
Вечером, когда зажглись фонари, Полтава приобрела особенно очаровательный вид.
Больше всего людей вечером было возле центральной елки на Театральной площади. Фотографировались, пили горячие чай, кофе и вино - их можно приобрести в многочисленных стационарнх и передвижных кафе. С сугробы, которую днем нагребли коммунальщики устроили импровизированную горку для малышей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снегопад спровоцировал масштабную драку
Пешеходной зоной центральной улице Соборности гуляли вертепы - группы молодежи в традиционных для праздника Маланки костюмах, пели щедривки и колядки.
В ночь на 13 января в Украину пришла долгожданная зима. Ударили морозы, а в ряде городов выпал снег.
Украинцы начали выкладывать в сеть фото и видео заснеженных улиц. Коммунальщики активно начали бороться с непогодой. Снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города. Снегопад местами продолжался до самого утра.
Комментарии