В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц

В ночь на 13 января в Украину пришла долгожданная зима. Ударили морозы, а в ряде городов выпал снег.

Украинцы начали выкладывать в сеть фото и видео заснеженных улиц. Коммунальщики активно начали бороться с непогодой. Снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города. Снегопад местами продолжался до самого утра.

Фото: Gazeta.ua

Снегопады продлятся до конца недели. С 15-16 января по всей стране прогнозируют значительное снижение температуры. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Пик морозов в Киеве придется на 15-19 число. В ночные часы до -19°С.

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13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица; в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (І уровень опасности, желтый).