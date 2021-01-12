Сегодня в Украине ожидаются сильные морозы и снег

Ожидается сильный снег и морозы. Фото: РБК

В ряде областей Украины 13 января ожидаются значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели.

С 15-16 января по всей стране - значительное снижение температуры, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (1 уровень опасности, желтый) 14 января прекращение осадков и явлений", - говорится в сообщении.

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

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Напомним, пик похолодания наступит с 14 по 19 января.