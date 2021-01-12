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среда, 13 января 2021 00:26

Сегодня в Украине ожидаются морозы и снег

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Сегодня в Украине ожидаются морозы и снег
Ожидается сильный снег и морозы. Фото: РБК

В ряде областей Украины 13 января ожидаются значительный снег, высота снежного покрова 5-15 см, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

С 15-16 января по всей стране - снижение температуры, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5-15 сантиметров), порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах гололедица; в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (1-й уровень опасности, желтый); 14 января прекращение осадков", - говорится в сообщении.

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до -12...18°С, местами в северных областях до -21°С, днем ​​до -10...16°С; 17-18 января холодная погода будет продолжатся.

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Напомним, пик похолодания наступит с 14 по 19 января.

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Дата
13
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