Генконсульства РФ в двух городах Украины прекратили прием граждан

 
Ексклюзивы
1/5
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" – экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" – экс-глава МИД
Просмотров: 252
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 567
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 279
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1269
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1242
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8100
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10180
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1728
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 504
Фото
Все фото
16
5
9
6
12
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Водитель на переходе &quot;смел&quot; 12-летнюю девушку и разбил припаркованные авто
Водитель на переходе "смел" 12-летнюю девушку и разбил припаркованные авто
В одесском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн
В одесском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Украинские воины тренировались, как давать врагу &quot;по зубам&quot; на побережье
Украинские воины тренировались, как давать врагу "по зубам" на побережье
Видео
Все видео
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
В одесском трамвае произошел женский мордобой
В одесском трамвае произошел женский мордобой
Интервью
1/5
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Просмотров: 873
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1017
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2331
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2394
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 6291
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 18
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
понедельник, 21 февраля 2022 16:51

Генконсульства РФ в двух городах Украины прекратили прием граждан

  Комментировать

Генеральные консульства Российской Федерации в Одессе и Львове прекратили прием граждан из-за недостатка сотрудников.

Причиной указали "временную оптимизацию штата дипмиссии", говорится на официальном сайте генконсульства.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата генерального консульства РФ, которая сделана по аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием прекращен. Выдача готовых документов будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Примем миллионы людей: Львов готов к возможному нападению РФ

Автор: odessa.mid.ru
 

В срочных случаях рекомендуют обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.

О возобновлении полноценного функционирования консульство обещает сообщить дополнительно.

Также в консульстве напомнили, что 8 марта у дипмиссии выходной.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе. Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов. В то же время в Киеве останутся дипломаты, присутствие которых необходимо для выполнения основных функций дипмиссии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генконсульства РФ в двух городах Украины прекратили прием граждан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

"Резня Грациани": военные фотографировались с отрезанными головами эфиопов

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 33176
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 31654
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 4 Просмотров: 16885
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 9792
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 9585
Одесса
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 31663
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
 1 Просмотров: 2871
Водитель на переходе "смел" 12-летнюю девушку и разбил припаркованные авто
Водитель на переходе "смел" 12-летнюю девушку и разбил припаркованные авто
5
 Просмотров: 1350
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
 Просмотров: 1251
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
 1 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
17
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
4
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
2
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 203
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть