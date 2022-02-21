Генконсульства РФ в двух городах Украины прекратили прием граждан

Генеральные консульства Российской Федерации в Одессе и Львове прекратили прием граждан из-за недостатка сотрудников.

Причиной указали "временную оптимизацию штата дипмиссии", говорится на официальном сайте генконсульства.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата генерального консульства РФ, которая сделана по аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием прекращен. Выдача готовых документов будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием", - говорится в сообщении.

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В срочных случаях рекомендуют обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.

О возобновлении полноценного функционирования консульство обещает сообщить дополнительно.

Также в консульстве напомнили, что 8 марта у дипмиссии выходной.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе. Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов. В то же время в Киеве останутся дипломаты, присутствие которых необходимо для выполнения основных функций дипмиссии.