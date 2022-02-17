Еще одна страна переводит из Киева часть штата своего посольства

Если обстоятельства обострятся, все работники переедут во Львов. Фото: pixabay.com

Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов.

В то же время в Киеве останутся дипломаты, присутствие которых необходимо для выполнения основных функций дипмиссии, заявила советник президента Литвы по внешней политике Асту Скайсгирите, сообщает LRT.

"Пока ситуация будет позволять нашим дипломатам работать в столице Украины, они там будут работать. Если обстоятельства обострятся настолько, что работать в Киеве станет опасно, все переедут во Львов", - сказала она.

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Часть же персонала посольства Литвы в Киеве уже перебралась во Львов, подтвердила Скайсгирите, но подчеркнула, что важнейшие функции консульства будут выполнять в столице и в дальнейшем.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше. Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Такое решение было принято срочно. Переезд продолжался в воскресенье, 13 февраля. Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов. Министерство иностранных дел Греции призвало своих граждан немедленно покинуть Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе.