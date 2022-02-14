Еще одна страна сокращает штат посольства в Киеве

Греция усилит штат генерального консульства в Мариуполе. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Греции призвало своих граждан немедленно покинуть Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.

Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума, говорится в заявлении МИД Греции. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе.

"Штат посольства Киева сократился до необходимого. Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ехать в Украину и в то же время рекомендует гражданам Греции, которые находятся в стране, немедленно ее покинуть", - говорится в сообщении.

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Ведомство провело совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.

Грекам, которые до сих пор не выехали из Украины, рекомендуют немедленно сообщить свои контактные данные посольству в Киеве.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше.