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воскресенье, 13 февраля 2022 19:06

Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

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Посольство США эвакуируют из Киева во Львов
Во Львове продолжит работу и посольство Канады. Фото: visaglobal.com.ua

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переезжают во Львов.

Решение принималось срочно, сообщает "Европейская правда".

Переезд проходит сейчас, в воскресенье 13 февраля.

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"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности", - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", - отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Из-за угрозы российского вторжения Канада временно приостановит работу своего посольства в Киеве и будет оказывать услуги во Львове.

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