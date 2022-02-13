Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переезжают во Львов.
Решение принималось срочно, сообщает "Европейская правда".
Переезд проходит сейчас, в воскресенье 13 февраля.
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"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности", - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.
Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно.
"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", - отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.
Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Из-за угрозы российского вторжения Канада временно приостановит работу своего посольства в Киеве и будет оказывать услуги во Львове.
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