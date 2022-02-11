Более 10 стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали 11 января своих граждан срочно покинуть Украину.

Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, которое также объявило об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

Ранее аналогичные призывы сделали МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции.

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На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. В то же время лишь пять стран официально рекомендовали дипломатам покинуть Украину. Остальные представительства работают в обычном режиме.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает.

В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение.

24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.