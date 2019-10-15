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вторник, 15 октября 2019 10:40

"Есть совесть?" - родители призывников устроили скандал под военкоматом

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&quot;Есть совесть?&quot; - родители призывников устроили скандал под военкоматом
В Тернополе работники военкомата ловили призывников. Фото: 20minut.ua

Сегодня утром родители призывников устроили скандал под стенами военкомата в Тернополе. Сотрудники учреждения минувшей ночью задержали их сыновей

По словам родственников, неизвестные заламывали молодым мужчинам руки и насильно вывозили в военкомат. "Охота" на призывников вели у ночных клубов, магазинов и автовокзала, пишет "20 минут".

"Моего сына Тараса забрали, когда он вышел в магазин. Живем в Козовой, сын уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески. Поговорить с сыном нормально не могу. Мне пришлось ждать часами, чтобы под конвоем его вывели ко мне на несколько минут. Он весь грязный, как свинья. Хотел дать ему чистую одежду, но Тарас сказал, что нет смысла, ибо все ребята там сейчас такие. У них грязно. Привез ему пищи, печенья, а меня допрашивают, не передаю ничего запрещенного - наркотиков или спиртного. У людей есть совесть? Они смеются из нас. Никакого нормального отношения. О какой службу можно говорить, когда дети озлобились на нашу армию за такого отношения", - рассказывает отец задержанного Петр Березюк.

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Родители вызвали полицию, чтобы прекратить незаконное содержание ребят. Однако, по словам начальника сектора Тернопольского отделения ГУНП Андрея Кульчицкого, их не задерживали, а "пригласили" в военкомат, где они "отдыхают".

Некоторым родителям удалось освободить своих сыновей под расписки о прохождении медицинской комиссии в назначенные даты.

Осенью на срочную службу планируют призвать 15,2 тыс. человек. Как отмечается, в Вооруженные силы Украины должны направить 9 тыс. новобранцев, Нацгвардии - 4,4 тыс., Госпогранслужбы - 1 тыс., Государственной специальной службы транспорта - 800 человек.

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