Сообщили, сколько срочников планируют призвать осенью

Осенью в армию планируют призвать более 15 тыс. человек. Фото: Arm

Осенью на срочную службу планируют призвать 15,2 тыс. человек.

Как отмечается, в Вооруженные силы Украины должны направить 9 тыс. новобранцев, Нацгвардии - 4,4 тыс., Госпогранслужбы - 1 тыс., Государственной специальной службы транспорта - 800 человек. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов во время брифинга.

Срок службы составит 18 месяцев, в то же время граждан с высшим образованием будут забирать в армию на 12 месяцев. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Долгашов отметил, что расходы на каждого призывника составляют около 4 тыс. 406 грн, при этом 3 тыс. 842 грн призывник получает как пособие. Солдат срочной службы не будут привлекать к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил.

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Долгашова добавил, что за нарушение закона о военной службе предусмотрены два вида ответственности - административная и уголовная. В качестве административного наказания за неявку в военкомат применяются штрафы: за первое нарушение - от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн) . Уголовная ответственность за это предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Верховная Рада Украины приняла законопроект президента Владимира Зеленского "Об обороне Украины". Документом предусмотрено законодательное урегулирование издание "Плана обороны Украины" и предоставление права президенту утверждать его структуру.