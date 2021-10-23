Еще одна область усиливает карантинные ограничения

Ограничения касаются и общественного транспорта. Фото: pixabay.com

С 24 октября Черновицкая область вводит дополнительные карантинные ограничения.

Такое решение приняла сегодня комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в пресс-службе Черновицкой ОГА. Буковинцам для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров или других заведений необходимо будет показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 ч.

"Сейчас область находится в шаге от красной зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Теперь посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений будет возможно только при наличии Covid-сертификата или документа, что свидетельствует о выздоровлении. Подходит также ПЦР- или экспресс-тест", - заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, а также нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Помимо лиц, которые имеют один из перечисленных выше документов, посещать учреждения спортивного профиля могут лишь спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в областной администрации.

Соблюдение карантинных ограничений будут проверять специальные группы.

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22 октября в Черновицкой области зафиксировали 576 случаев инфицирования. В целом на Буковине подтвердили 101 629 случаев заболевания на коронавирус, 86 427 больных выздоровели, 2310 – умерли. С 23 октября в Хмельницкой области ввели дополнительные карантинные ограничения, а Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.