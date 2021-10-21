Еще одна область усиливает карантинные ограничения

Бары, рестораны и кафе будут работать с 06:00 до 23:00. Фото: pixabay.com

С 23 октября в Хмельницкой области введут дополнительные карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Область оказалась на пороге красной зоны, заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Тюрин на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 октября.

С субботы киоски, магазины, супермаркеты, продовольственные и непродовольственные рынки будут работать исключительно в условиях расчета - один человек на 10 кв. м и при наличии у субъектов хозяйствования и их работников отрицательного результата ПЦР-теста или документа о вакцинации хотя бы одной дозой Covid-вакцины.

Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы и другие заведения сферы услуг будут работать исключительно при условии наличия у работников актуального отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 или желтого сертификата о вакцинации.

Проведение массовых мероприятий будут разрешать при условии наличия у организаторов и посетителей отрицательного Covid-теста или желтого сертификата. Аналогично будут работать и учреждения культуры, кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры и бассейны.

Бары, рестораны и кафе будут работать с 06:00 до 23:00. Принимать посетителей они смогут при условии наличия у работников и посетителей отрицательного результата тестирования на коронавирус, проведенного не более чем за 72 ч. или документа, подтверждающего вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины, а также наполненности заведения на 50%, из расчета не более четырех человек за столиком.

Нацполиции поручили создать рейдовые группы и обеспечить контроль за выполнением противоэпидемических требований и соблюдением новых правил пассажирских перевозок.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны. С 23 октября Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19. По состоянию на 21 октября в красной зоне находятся пять областей.