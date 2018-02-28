"Едешь, как на бортовой машине" - соцсети высмеяли трамвай, засыпанный снегом

Автор: twitter Харьков: соцсети высмеяли трамвай, засыпанный снегом

В сети появилось видео харьковского трамвая с полным салоном снега.

Видео было опубликовано в Facebook общества Харьков 1654.

В комментарии к видео было указано, что на нем изображено трамвай 23 маршрута.

Пользователь заметил, что с 1 марта плата за проезд в автобусах и электротранспорте будет увеличена. Видео вызвало возмущение среди жителей Харькова. Они заметили, за такой комфорт стоимость проезда должны уменьшить.

"Если вагоны гнили, и там щели в палец, а то и больше, то сколько его выметай из вагона, меньше его не станет. К большому сожалению вопрос комфорта и безопасности пассажиров нашей власти не интересен. Им только интересная выручка трамвайного и троллейбусного депо. Они даже на ремонт практически не выделяют денег, а ставят б / у запчасти, сколько ни пиши заявок. Не будет же водитель и кондуктор за свой счет ремонтировать вагон. У них там ответ таков: "Езжай как хочешь, но план ты должен привезти или положить свои". Все их дела, знаю не понаслышке. Только один человек не побоялся и поднял этот вопрос на телевидении, то ему почему-то никто не поверил, еще и дураком выставили. И понятное дело, что проверка типа как с выше, ничего не обнаружила, так как их очень хорошо прикормки. Так что я сомневаюсь, что с повышением тарифа на проезд, будут улучшаться условия и комфортабельность перевозки пассажиров, потому что у них другие цели", - пишет Полина Тимашкова.

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Вследствие влияния активных циклонов в отдельных областях Украину 1 марта ожидаются сильный снег, метели, гололед, сильный ветер. В Карпатах - лавинная опасность. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.