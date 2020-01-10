"Дударик" даст большой рождественский концерт "Ретро коляда"

Во Львове выступит капелла "Дударик".

16 января в 2.:00 во Львовском гарнизонном храме Святого Петра и Павла состоится большой рождественский концерт "Ретро коляда" от хоровой капеллы "Дударик".

"Как в старые добрые времена. Может кто еще помнит концерты "Дударика" 20-30 лет назад? Тепло, рождественская мистерия, хоры аккапела, колокольчики. Николай Кацал вкладывал весь талант и душу (в частности нашу) в эти концерты. Еще было одно - мы за одного пели "Сын Божий родился", вопреки системе и подвергая Кацала опасности тюрьмы. Меня попросила мама сделать такой концерт. Так, чтобы винил поток и было слышно потрескивание фитиля свечи, чтобы запахло кутьей и медом, такой должна быть концерт . Еще одно: билетов не будет, но деньги возьмите. Сделаете денежный вклад в ремонт гарь изонного храма. Мы львовяне, а это еще тот "old school", - говорит руководитель "Дударика" Дмитрий Кацал.

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Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" основана 17 октября 1971-го при Украинском музыкально-хоровом Обществе. В ноябре того же года состоялось первое выступление. "Дударик" принял участие в исполнении балетной сюиты Андрея Петрова "Сотворение мира" с симфоническим оркестром. В 1977-м коллектив становился финалистом всесоюзных фестивалей и конкурсов. В 1989-м капеллу награждили Премией Тараса Шевченко - высшей правительственной наградой в области культуры.



Основатель и главный дирижер капеллы заслуженный деятель искусств Украины - Николай Кацал.

8 января в рамках XV Рождественского фестиваля "Вспышка Рождественской звезды" по центру Львова прошло "Шествие звездарей". Изготавливать звезды, участвовать в "Шествии звездарей" стало городской традицией. Каждый год новые звезды пополняют коллекцию. В частности, ранее здесь можно было увидеть звезды посвященные Евро-2012, Майдану и Героям Небесной сотни.