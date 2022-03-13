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Спецтема: Война России против Украины

"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом

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&quot;Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются&quot; – волонтер об оккупантах под Харьковом
Российские оккупационные войска хотели парализовать Харьков. Когда не получилось – начали бить по площадям и застройке, говорит волонтер Роман Доник. Фото Facebook

Украинские Вооруженные силы сорвали план российских оккупационных войск в наступлении и захвате Харькова. Теперь бойцы в этих группировках РФ напуганы и поэтому расстреливают любые гражданские объекты, которые кажутся им подозрительными, если даже там нет угрозы, рассказывает Gazeta.ua харьковский волонтер Роман Доник.

В Харькове враг сейчас обстреливает те районы, которые достает. Гатит из минометов и реактивных систем залпового огня, говорит Доник.

"Их немного оттеснили. И уже не так безнаказанно обстреливают город. Сначала били по критической гражданской инфраструктуре – тепловым сетям, водоснабжению, трансформаторным узлам. Были авианалеты. Хотели парализовать город. Когда не получилось – начали бить по площадям и застройке. Спальные районы, которые находятся ближе к ним, куда дотягивается артиллерия, страдают больше других. Некоторые люди возвращаются. Но мы не можем быть в безопасности. Они дотягиваются сюда РСЗО "Град". Не говорю об "Ураганах" уже. В настоящее время минометами работают по городу. Может быть все", – говорит волонтер.

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За городом от огня оккупантов страдают села, делится Доник.

"В телефонном режиме общаемся с людьми, которые находятся в оккупации. Там очень сложно. Люди боятся. Россиянам приказали, что их армия переходит на самообеспечение. Они будут грабить. Все наши люди вне закона. Захватчики не считаются с гражданским населением. К примеру, по ним работает наша артиллерия. Они видят дачный кооператив или ферму. Им кажется, что оттуда корректируют огонь и расстреливают из танков. Сначала они заходили в населённые пункты и не знали, что хотели. Сейчас напуганы, устали и голодны. Это стая, банда", - говорит волонтер.

Российские военные убегают и не забирают своих убитых, говорит Доник.

"Если забирают, то, по нашей информации, они их не вывозят в РФ. Закапывают или еще что-нибудь", - говорит он.

Задание украинских подразделений в Харьковской области не пропустить врага, считает Доник.

"Все, что есть под Харьковом – это то, что не пошло в зону ОСС и не пошло на Киев. Наша задача максимально навредить им. Особенно в перебоях со снабжением. Этим и занимаемся. Сейчас достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются. Нам нужно время. Надо просто стоять и лупить их", - добавляет он.

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Волонтер также объясняет, какие нужды есть у украинских военных.

"Сейчас у нас условно три армии. Есть войска, которые воюют. Это контрактная армия, усиленная оперативным резервом. Принимают на себя самый мощный удар. Есть армия, которую мобилизовали и сейчас формируют новые бригады. И ТРО – тоже армия. У всех разные потребности. Контрактная армия, восемь лет воюющая, укомплектована. Кроме тех вещей, которые не возьмешь в полях. Они зашли две недели назад, окопались и ничего оттуда взять не могут. Но им нужен транспорт, техника. Формируемые ТРО и новые бригады нужно обеспечивать с нуля. У трошников сейчас есть оружие, но формы нет".

24 февраля 2022 российские войска вторглись на территорию Украины. Одним из первых стали уничтожать Харьков. Обстреливали каждый день – бомбили во время авианалетов или из реактивных систем залпового огня. Жители стали эвакуироваться. Разрушена почти половина города.
На 18.00 13 марта 2022 погибли 212 гражданских лиц, из них 11 детей, по данным Нацполиции Харьковской области.

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