"Допишите хотя бы в лауреаты" - журналист развел мэра на взятку

Журналист Валентин Чернявский разыграл мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Мужчина позвонил чиновнику и сообщил, что произошла ошибка и он не получит номинации "Человек года-2019".

Видео- и аудиозапись разговора журналист выложил в Facebook.

"Анатолий Васильевич, вас беспокоит пиар-менеджер проекта "Человек года" Плитка Сергей. Возникла ошибка относительно номинантов. Мы перепутали мэра Черкасс с мэром Чернигова. Очень схожие названия городов", - заявил Валентин Чернявский, общаясь с городским головой.

В конце концов Анатолий Бондаренко попросил "дописать его в лауреаты". Узнав, что это обойдется ему в несколько тысяч, сказал, что готов доплатить.

"Но добавим, все, что надо. Говорите, что делает. Давайте директор ваш меня наберет и мы все решим", - заявил глава Черкасс.

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20 января, пресс служба Черкасского городского совета опубликовала новость о том, что мэр Черкасс стал "Человеком года-2019". Эта информация быстро распространилась сетью. Однако, как выяснилось впоследствии, он только попал в тройку номинантов на это звание. Поэтому в горсовете быстро подправили информацию.

Мэр Тального, член Всеукраинского объединения "Свобода" Алексей Юрченко подал в отставку. Заявление озвучил на сессии горсовета в среду, 29 октября. Официальная причина - состояние здоровья. Однако близкие к Юрченко люди говорят, что председатель общины устал жить в постоянных конфликтах, ссорах с депутатским корпусом и официально установленной самой низкой зарплатой в области.