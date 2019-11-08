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пятница, 08 ноября 2019 13:48

Маленькая зарплата и стресс: мэр подал в отставку

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Маленькая зарплата и стресс: мэр подал в отставку
Алексей Юрченко пода в отставку, не проработав и трех лет

Мэр Тального, член Всеукраинского объединения "Свобода" Алексей Юрченко подал в отставку. Заявление озвучил на сессии горсовета в среду, 29 октября.

Официальная причина - состояние здоровья. Однако близкие к Юрченко люди говорят, что председатель общины устал жить в постоянных конфликтах, ссорах с депутатским корпусом и официально установленной самой низкой зарплатой в области.
"Алексей Юрченко получал 5 тысяч гривен зарплаты. Это голая ставка, - говорит его однопартиец, юрист городского совета Виталий Шуляк. - Таких зарплат ни у кого из глав общин и близко нет. Официальные надбавки, выплаты, премии устанавливает депутатский корпус городского совета".

"Депутаты решили сократить до невозможности несколько ключевых отделов городского совета, - объясняет ситуацию предприниматель Петр Шандыба. - Это стало последней каплей для Юрченко. До конца года должны были запустить центр предоставления административных услуг, а без специалистов он не заработает. Алексей Витальевич понял, что работать ему не дадут. Поэтому решил уйти".


С первого дня работы депутаты не согласовали назначение заместителей, ни выбрали секретаря и были в постоянной оппозиции к мэру. Сначала против Юрченко были депутаты, которых связывали с бывшим депутатом областного совета, владельцем Тальновского комбината хлебопродуктов Александром Коротковым и нынешним председателем областного совета Анатолием Подгорным. Впоследствии к ним присоединились избранники, которые ориентировались на позицию известного на Тальновщине мецената Владимира Мовчана. Фактически, с осени прошлого года Алексей Юрченко остался без всякой поддержки. Его отставка была лишь делом времени.

На ближайшем заседании депутаты изберут секретаря городского совета. Местные выборы в Украине планируют провести весной следующего года.

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Алексея Юрченко избрали председателем объединенной Тальновской общины в декабре 2016 года. Он опередил бессменного мэра Тальное Александра Биленко. Юрченко - офицер, участник боевых действий в Донбассе. В военкомат пришел добровольно еще в феврале 2014 года. Воевал в составе батальона территориальной обороны "Черкассы". До избрания на должность работал врачом Тальновской районной больницы.

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